Pastor Belga Malinois irá compor o Grupamento de Operações com Cães

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços por meio da secretaria de Defesa Social através da Guarda Municipal de Poços de Caldas recebeu nessa semana, a doação de uma cachorra da raça “Pastor Belga Malinois”, batizada como Skye, do Canil de Baloart dos anjos, localizado em Campinas, para ser treinada para o trabalho da secretaria da Defesa Social, e em breve estará apta a ir às ruas, ajudando no combate a criminalidade e busca por entorpecentes.

O Pastor Belga Malinois se destaca não apenas em pastoreio, mas também em proteção e aplicação da lei, detecção de drogas, bomba e gás; busca e socorro; rastreamento; obediência; agility; e assistência terapêutica a pessoas incapacitadas, doentes ou idosos. Este é um cão exigente e precisa de um dono experiente. É um cão muito esperto e obediente, tem um forte instinto protetor e territorial.

Skye, como foi batizada, está com cerca de 90 dias e será treinada por aproximadamente 1 ano, até aprender todos os comandos e poder ajudar efetivamente no trabalho da Guarda.

Segundo o Guarda Civil Municipal, Afonso Leite, o treinamento começará com a sociabilização. “Essa etapa é muito importante, pois o cão se acostuma com os diversos ambientes e situações.”

O secretário de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria ressalta, que Skye vai receber todo treinamento e afirma que logo a Defesa Social vai contar com a chegada de outro cão adulto, com a intenção de estruturar o canil o mais rápido possível e aumentar ainda mais a segurança na cidade.