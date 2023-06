Propostas aprovadas pelos alunos do PJ seguem para discussão

Poços de Caldas, MG – Na última semana, aconteceu a Plenária Municipal do Parlamento Jovem 2023, com a presença de alunos e professores das escolas que fazem parte do projeto neste ano. O tema Jovem e Mercado de Trabalho foi discutido pelos estudantes, que aprovaram 13 propostas e priorizaram oito para a próxima etapa, que será a Plenária Microrregional, no dia 12 de julho, em Carmo do Rio Claro. O evento contou com a presença do presidente da Casa, vereador Douglas Dofu (União Brasil), do vice-presidente do Conselho Consultivo da Escola do Legislativo, vereador Wellington Paulista (União Brasil), e do coordenador do PJ da cidade de Botelhos Pedro Cunha.

Entre as propostas priorizadas para a próxima fase estão: as escolas serão responsáveis por oferecer cursos de capacitação profissional aos estudantes, com enfoque nas habilidades demandadas pelo mercado de trabalho, além de incentivar o desenvolvimento de programas de orientação vocacional, bem como realizar parcerias com o setor privado, preparando os jovens para as diferentes áreas profissionais e auxiliando-os na escolha da carreira; implementação de um projeto de Cidadania nas escolas públicas e privadas, através de uma parceria com a Prefeitura, para discutir direitos e deveres dos cidadãos, o ECA e os direitos previstos na CLT; implementação de oficinas manuais (artes plásticas, costura, confeitaria, etc), custeadas pela administração e empresas privadas, destinadas aos jovens amparados por projetos sociais.

Marcos Henrique é aluno da Escola Estadual Doutor Edmundo Gouvêa Cardillo. Ele foi um dos escolhidos pelos colegas para disputar uma vaga para a Plenária Regional, que acontece no dia 09 de agosto, na cidade de Guaxupé. O estudante falou da sua experiência no PJ, já que participa pelo segundo ano, e das expectativas para as próximas fases. “Não é a minha primeira vez no Parlamento Jovem, eu tive uma oportunidade anterior em 2021, a partir de um formato diferente, um sistema híbrido com um número de participantes reduzido, devido à pandemia da COVID-19. Neste ano, eu me senti abraçado e contemplado pelo tema, comecei meu primeiro emprego recentemente, e achei que seria de grande importância me informar mais sobre o assunto. Observando as últimas etapas, é possível notar um empenho dos outros jovens participantes, é nítido que o jovem sente necessidade de estar no mercado de trabalho. A minha grande expectativa é que venham excelentes propostas que possam tornar o nosso futuro melhor”, ressaltou.

Ainda durante a Plenária, Marcos foi eleito coordenador do encontro. Ao lado do colega André Luiz Cury, eleito relator, ele conduziu todo o evento. “Eu me recordo, no ano de 2021, que eu já sentia a vontade de exercer esse papel. Fiquei extremamente realizado e contente. Acredito que ouvir aqueles jovens discursando de maneiras diversas e com grande eficiência me faz sentir esperançoso. E, por fim, ser candidato à Plenária Regional me trouxe um sentimento de muita felicidade. É de extrema importância saber que meus colegas depositaram essa confiança para que eu leve suas demandas”, disse.

Tais Ferreira, diretora da Escola do Legislativo da Câmara de Poços e coordenadora do PJ, a Plenária é o momento de colher os frutos do trabalho desenvolvido. “Nessa oportunidade, acolhemos as ideias trazidas pelos estudantes. Tenho certeza que as 13 propostas que foram aprovadas serão muito bem recebidas pelos vereadores de Poços, que farão os encaminhamentos necessários para viabilizá-las”, afirmou.

Outro destaque da Plenária Municipal foi a escolha de uma sugestão de tema para a próxima edição. Os estudantes decidiram encaminhar para discussão na etapa Microrregional “Insegurança Alimentar”. Na Plenária Estadual, em Belo Horizonte, no mês de setembro, todas as sugestões serão colocadas em votação para que seja decidido o tema da edição 2024.

Para o presidente Douglas Dofu, o papel desempenhado pelos alunos faz toda a diferença na condução do projeto. “Fico muito feliz em ver a Câmara abrindo esse espaço para os alunos, através do Parlamento Jovem e da Escola do Legislativo. Estamos seguindo para a fase final do projeto, com uma temática super importante, que é o Jovem e Mercado de Trabalho, um tema que vem ao encontro de uma necessidade, já que muitos terminam o ensino médio sem um direcionamento. A Câmara Municipal faz esse papel de trazer os jovens para o debate e de receber as propostas apresentadas, a fim de que elas possam se tornar políticas públicas do município e, talvez, de toda Minas Gerais”, declarou.

Escolas

Participam do PJ neste ano: Escola Estadual Dr. João Eugênio de Almeida, Escola Estadual Dr. Edmundo Gouvêa Cardillo, Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio – Padrão, Escola Estadual Professora Cleusa Lovato Caliari, Colégio Sete de Setembro – COC, Escola Profissional Dom Bosco, Colégio Nini Mourão, CEPOC – Centro Educacional Poços e Colégio Jesus Maria José.

O Polo Sudoeste continua sendo coordenado pelos municípios de Poços de Caldas e Guaxupé e é composto por 18 municípios: Albertina, Alpinópolis, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Cássia, Carmo do Rio Claro, Guaranésia, Guaxupé, Itaú de Minas, Juruaia, Muzambinho, Nova Resende, Passos, Poços de Caldas, Pratápolis, São Pedro da União e São Sebastião do Paraíso.