Festa do arraiá da OAB e CAA/MG promove interação entre advocacia e sociedade civil

Poços de Caldas, MG – No dia 24 de Junho de 2023, acontecerá a segunda edição da festa do arraiá da OAB e CAA/MG da 152° Subseção dos advogados de Caldas, representados pelo presidente Dr. Rogério Martins de Oliveira e a Delegada da Caixa de Assistência aos Advogados da Subseção, Dra. Débora Beatriz de Souza. A Delegada da Caixa afirma que “a festa ocorre em prol às entidades sociais do Município que visam o cuidado e educação de crianças e idosos, a fim de que possam levantar fundos para sua manutenção. Além disso, proporciona a interação entre a advocacia e a sociedade civil”.

O presidente ressaltou que “a atual gestão da OAB/MG e da CAA/MG, estão comprometidas com questões sociais, sendo assim a Subseção de Caldas está trabalhando amplamente para criar e efetivar programas que contribuam com a sociedade, reforçando em demasiado o objetivo da OAB mineira de incluir, inovar e avançar”.

As entidades participantes desse ano são Creche Esperança Bretas, CEMEI, Vila Vicentina, Projeto Arco Íris, Casa da Cultura e Escola Paiva de Oliveira, as quais venderão comidas e bebidas típicas.

Além disso, a festa contará com parque gratuito para a diversão das crianças.