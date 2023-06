Inconfidentes contra pedágio

Representantes das cidades que compõem a Região dos Inconfidentes participaram de uma audiência pública, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que debateu a concessão da BR-356 (foto), pelo Governo do Estado. Ouro Preto, Mariana e Itabirito fazem parte do Lote 7, que abrange a BR-356 e as MGs 262 e 329, do Programa de Concessões Rodoviárias. Ao longo dos 190,3 Km, estão previstos quatro pedágios: Nova Lima, no valor de R$ 14,51; Ouro Preto, com o custo de R$ 11,71; Acaiaca, com o preço estimado em R$ 11,24; e Ponte Nova, custando R$ 6,58. Lideranças políticas da região se manifestaram contrárias à cobrança do pedágio. (O Liberal – Itabirito)

Lafaiete ganha nova escola

As obras de construção da nova escola do bairro Siderúrgico, em Conselheiro Lafaiete, estão em ritmo acelerado e seguem o cronograma previsto. A nova unidade atenderá aproximadamente 1.000 alunos dos bairros Siderúrgico, Cachoeira, Belvedere, Santo Agostinho e outros bairros da região. O valor da é de R$ 7 milhões de reais e ela deverá ser concluída no final deste ano com previsão de início das aulas no próximo ano. (Jornal da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

Parceria faz prevenção a incêndios

Durante o período de estiagem, a Mineração Usiminas reforça a sua atuação com foco na preservação das matas, a partir de um trabalho voltado à conscientização e combate aos incêndios florestais, por meio de contrato firmado com a Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente. A contratação é viabilizada pela parceria da Mineração Usiminas com a ArcelorMittal, em prol da segurança e da conservação dos recursos naturais na região da Serra Azul. (Jornal Integração – Itaúna)

Rio Verde terá barreiras ecológicas

A Câmara de São Lourenço aprovou o projeto de lei que permite a instalação do sistema de ecobarreiras pela Prefeitura na bacia hidrográfica do Rio Verde, no trecho que passa pelo município. A votação ocorreu durante sessão ordinária. O texto é de autoria do vereador Cristiano Valério e o objetivo é conter os resíduos sólidos descartados de forma inadequada, auxiliando na limpeza da água. A barreira ecológica é uma estrutura flutuante cujas extremidades são instaladas em ambas as margens do rio, atravessando-o de forma a conter o lixo levado pela correnteza. De acordo com o projeto, os locais de instalação serão definidos pelo Poder Executivo. (Jornal Panorama – São Lourenço)

Ituiutaba investe no carbono neutro

A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Ituiutaba finalizou as coletas de amostras de solo para análise pelo Programa Carbono Neutro. No total foram 183 inscrições realizadas na Secretaria, durante os meses de abril e maio. A Prefeitura oferece as análises de solo gratuitamente aos inscritos no Programa.O município está investindo mais de R$800 mil de recurso próprio para a aquisição de 2.500 toneladas de calcário, para atender a todos os inscritos no Programa os quais o solo necessite de correção da acidez, de acordo com a análise. O programa já está em sua segunda edição e é um sucesso. (Jornal Gazeta do Pontal – Ituiutaba)

Mirante da Lagoa será concedido

A Prefeitura de Sete Lagoas abriu a Concorrência Pública para formalizar a concessão de uso do Mirante da Lagoa Boa Vista. O imóvel está localizado na ilha da Lagoa da Boa Vista e possui 320m² de construção. O processo permite a utilização por bares, restaurantes e o concessionário poderá, a seu critério, ofertar opção de sorveteria, cafeteria, choperia, pizzaria e playground com música ambiente. O prazo de utilização será de cinco anos contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual período. (Jornal Sete Dias – Sete Lagoas)

Manhuaçu faz conferência de assistência

A Secretaria de Assistência Social de São João do Manhuaçu promoveu a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social, um evento para a avaliação e aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social. Com o objetivo de avaliar a política de assistência social e definir diretrizes para o aprimoramento do SUAS, a conferência contou com a participação de autoridades, gestores, representantes da sociedade civil e profissionais da área. Com caráter deliberativo, as decisões tomadas durante o evento são de extrema importância e devem ser consideradas pelos gestores das políticas sociais e pela sociedade brasileira como um todo. (Diário de Manhuaçu – Manhuaçu)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br