Jornalista Wiliam de Oliveira lançará seu sexto livro neste domingo

Poços de Caldas. MG – O jornalista Wiliam de Oliveira, apresentador do programa “Hora da Verdade” pela TV Poços, lançará nesse domingo, 25, das 9 às 13 horas, na Praça Pedro Sanches em Poços de Caldas, o livro “Contexto-100 textos”.

A publicação reúne uma coletânea de cem textos publicados pelo autor em jornais impressos e virtuais, além de redes sociais e também nos editoriais de abertura do programa que apresenta.

“Escrever sempre foi minha paixão desde a infância. Participei de muitos concursos de poesia e crônicas e, o jornalismo, como professor universitário e também como radialista e apresentador de TV, alimentou ainda mais esse “vício” de relatar minhas impressões sobre esse universo tão multifacetado. Por tudo, escolhi a Praça Pedro Sanches para ser o local do lançamento, pois, como escrevi, é por lá, que o passarinho passa e os passos do passado, do presente e do futuro, dos idosos, dos jovens, dos adultos e crianças também passam. Na praça tudo acontece, o dia amanhece, a noite anoitece, a rosa se oferece e em cada encontro há uma prece e é lá que a amizade se fortalece”, destaca Wiliam.

Wiliam de Oliveira é poçoscaldense e autor de cinco livros, sendo eles: “Editoriais do Hora da Verdade & outros textos fora de hora”; “Ver a cidade”; “Crônicas da Vida Privada”; “O câncer me curou” e “Cãofidências” (a ser lançado).

Serviço

Lançamento – Livro “Contexto-100 textos” – Wiliam de Oliveira

Dia: 25 de junho, domingo.

Horário: 9h00 às 13h00

Local: Praça Pedro Sanches – (Próximo ao Coreto) – Poços de Caldas

Valor: R$ 30,00 (pix ou dinheiro)