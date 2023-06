Poços de Caldas FC estreia no Campeonato Mineiro da segunda divisão em Divinópolis

Poços de Caldas, MG – A Federação Mineira de Futebol divulgou nesta quinta-feira (22) a tabela base da segunda divisão do Campeonato Mineiro de 2023, trazendo grandes expectativas para os times e torcedores. O Poços de Caldas Futebol Clube conheceu seus primeiros desafios, com sua estreia marcada para o dia 26 de agosto contra o Guarani, no estádio Waldemar Teixeira de Faria, localizado na cidade de Divinópolis. Já o primeiro jogo em casa será no dia 10 de setembro contra o Villa Real.

O clube está se preparando para a competição e nos próximos dias serão realizadas uma série de avaliações na cidade, onde parte do elenco será montado. O treinador André Leone e sua comissão técnica estarão à frente dos trabalhos, buscando formar um time competitivo e bem preparado para os desafios que estão por vir.

Além do Poços de Caldas Futebol Clube e do Guarani de Divinópolis, o Campeonato Mineiro da Segunda Divisão contará com a participação de outras equipes, como o Boston City, América de Teófilo Otoni, Juventus, Valériodoce, Villa Real, Atlético de Três Corações, Coimbra, Contagem, Serranense, Inter de Minas, Nacional, Paracatu, Pirapora, Mamoré, Araxá e Nacional. A competição será dividida por grupos, e ao final da disputa, dois times conquistarão o acesso ao Módulo II de 2024.

Os torcedores do Poços de Caldas Futebol Clube estão ansiosos para acompanhar a jornada da equipe na busca pela promoção e pelo sucesso na competição. Com um elenco em formação e sob a liderança de André Leone, o clube tem como objetivo mostrar um futebol de qualidade e alcançar os resultados positivos que garantirão seu crescimento na hierarquia do futebol mineiro.

A competição este ano será disputada apenas por jogadores até 23 anos, o que acaba deixando os times bastante nivelados. O Poços de Caldas FC alugou uma chácara para fazer a pré-temporada e os treinos será realizados nos campos espalhados pela cidade. Segundo o presidente Alessandro Gaiga a diretoria está à procura de um terrenos nas proximidades da cidade para a construção de um Centro de Treinamentos.