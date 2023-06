Solenidade reúne autoridades e celebra os 248 anos da Polícia Militar de Minas Gerais

Poços de Caldas, MG – Poços de Caldas, MG – Foi realizada no Espaço Cultural da Urca uma solenidade especial para comemorar os 248 anos da Polícia Militar de Minas Gerais. O evento contou com a presença de autoridades locais e da região.

A Polícia Militar de Minas Gerais, a mais antiga instituição policial do Brasil, foi criada durante o período do Império, em 1775. A solenidade foi uma oportunidade para reconhecer o trabalho realizado pelos policiais militares e homenagear aqueles que se destacaram em suas atividades.

A instituição está presente em 19 regiões do estado e é responsável pelo policiamento em 55 cidades do sul e sudoeste de Minas Gerais. Com um efetivo de aproximadamente 1.300 homens, a PMMG busca constantemente melhorar o serviço prestado à sociedade, traçando estratégias para enfrentar os desafios da segurança pública.

Durante a solenidade, também foi destacado o papel da Polícia Militar em trabalhar em conjunto com a sociedade, pois a essência da polícia é atender às demandas da população. Além disso, o evento contou com a presença do 29º Batalhão de Polícia Militar, localizado em Poços de Caldas, que desempenha um papel fundamental na redução da criminalidade na região. A PMMG possui unidades especializadas que recebem treinamento específico em áreas como operações especiais, radiopatrulhamento aéreo, meio ambiente e trânsito. Além disso, a corporação conta com oficiais médicos que prestam assistência médica aos militares e suas famílias, garantindo que eles estejam aptos a desempenhar suas funções.

“O aniversário de 248 anos da Polícia Militar de Minas Gerais representa um momento de satisfação e alegria para os policiais militares e para a sociedade mineira. A presença de autoridades locais, incluindo o apoio da Câmara Municipal, ressalta a importância da corporação na segurança não apenas da cidade de Poços de Caldas, mas também da região circundante”, disse o vereador Douglas Dofu, presidente da Câmara Municipal.

Durante a solenidade, foram parabenizados o trabalho brilhante da Polícia Militar de Minas Gerais e do comando regional, bem como todos os colaboradores que contribuem diariamente para a segurança do estado. A população reconhece o esforço e a diferença que a PMMG faz na proteção e na qualidade de vida da comunidade mineira.

A região é composta por quatro unidades operacionais: o 29º BPM, com sede em Poços de Caldas; o 12º BPM, em Passos; o 43º BPM, em São Sebastião do Paraíso; o 64º BPM, em Alfenas; e uma unidade administrativa, o Estado Maior da 18ª RPM.

Foram homenageados políciais veteranos e na ativa. Os veteranos receberam a Medalha do Dever Cumpridon e os policiais que se destacaram foram contemplados com a Medalha Alferes Tiradentes.

A Medalha Alferes Tiradentes é regulamentada pelo decreto n.º 29774, de 17 de julho de 1989 e distingue as pessoas e entidades que prestaram relevantes serviços à Corporação. A comenda, a maior da Corporação, que se constitui numa reverência ao Protomártir da Independência do Brasil, foi inspirada na significação histórica de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, cujo valor e exemplo de amor à Pátria transcendem as fronteiras do tempo.