A literatura na escola

Hugo PONTES

Professor, poeta e jornalista

A literatura desempenha um papel fundamental na educação e no desenvolvimento dos estudantes, pois permite que os alunos explorem diferentes perspectivas e experiências por meio das personagens e temas abordados no enredo das histórias.

Uma das principais vantagens de se estudar literatura é o desenvolvimento da habilidade na leitura, pois através dela os alunos são expostos a uma variedade de estilos de escrita e estruturas narrativas complexas. Essa prática constante melhora a fluência, a compreensão textual e a capacidade de interpretar, analisar informações e estimular a escrita.

Outro aspecto a ser levado em consideração é que a leitura desperta a imaginação e a criatividade. As histórias, os cenários e os personagens presentes nas obras literárias estimulam a capacidade de visualização e permitem que os estudantes explorem sua própria criatividade ao interpretar e recontar as histórias. Para tanto é essencial que os professores conduzam o ensino da Língua e a leitura de livros de maneira dinâmica e envolvente, criando atividades que estimulem a participação ativa dos alunos com discussões em grupo, projetos de escrita criativa, representações teatrais e debates. A abordagem pedagógica deve incentivar a interpretação pessoal e a expressão individual, em vez de focar apenas em respostas corretas ou análises rígidas.

Em resumo, a literatura desempenha um papel crucial na educação, oferecendo benefícios que vão desde o desenvolvimento da habilidade de leitura, conduzindo o pensamento crítico, a criatividade, a empatia e a consciência cultural.