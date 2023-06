Adefip inaugura nova sede ampliando atendimento e qualidade de vida

Poços de Caldas, MG – Foi inaugurada na manhã desta sexta-feira (23) a nova sede da Adefip (Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas). A solenidade contou com a presença de autoridades municipais, representantes de instituições parceiras, alunos e familiares. Participação especial da banda e do coral da Adefip, que abrilhantaram o evento.

Ana Paula Tranche, presidente voluntária da Adefip, emocionada, destacou que espaço, cuidadosamente planejado, possui uma estrutura mais ampla e completa para atender os pacientes.

Ana Paula salientou que essa sede é um sonho antigo que vinha sendo perseguido há muitos anos. “A concretização desse sonho representa um marco importante no trabalho da associação e na garantia dos direitos das pessoas com deficiência”, disse ela. Além disso ela ressalta a importância da sustentabilidade e da qualidade nos atendimentos oferecidos.

A nova sede recebe o nome de Gustavo Tranche. “Trate-se de uma linda homenagem à um menininho cadeirante, meu filho, que é a grande inspiração por trás de toda a missão da Adefip”, disse. Ana Paula enxerga-se como um instrumento para proporcionar, através de Gustavo, oportunidades e tratamento igualitário para tantas outras crianças, jovens e idosos.

Com a inauguração da nova sede, a Adefip expande sua capacidade de atendimento, mesmo já realizando mais de cinco mil atendimentos por mês. Além disso, o local conta com novos recursos, como a hidroterapia, que antes não estava disponível, e uma sala sensorial com estímulos táteis, olfativos e movimentação, proporcionando experiências enriquecedoras.

Essa expansão e aprimoramento das condições de reabilitação e habilitação fazem toda a diferença na vida dos atendidos e de suas famílias. Ana Paula ressalta que essas oportunidades adicionais trazem benefícios não apenas para os pacientes, mas também para seus familiares, que encontram apoio e esperança na busca por uma vida melhor.”

O novo espaço foi doado oficialmente pela Prefeitura no dia 01/04/2022 e aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores. Desde a sua doação, o local foi ampliado e reformado. A sede está localizada à Rua Antônio Matavelli Sobrinho, n. 420, Vila Flora II, na zona oeste de Poços de Caldas.

Durante a solenidade de inauguração foram homenageados o prefeito Sérgio azevedo, o vereador Douglas de Souza; representante das AACD SP Carlos Eduardo Scripilitti; Walter José Tranche; Dorival Batiston; Paulo Henrique Vilas Boas; Cíntia de Araújo; Carlos Eduardo Almeida; Carlos Eduardo Mosconi e Maria Helena Braga.

A nova sede recebeu as bênçãos do padre José Maria da Paróquia São Sebastiao.

O novo espaço conta com 45 salas, sendo uma sala sensorial (6D), piscina terapêutica, espaço para atividades de circo, teatro, fanfarra, dança e coral, mezanino, 8 banheiros, 5 vestiários, cozinha, área de convivência, salão multiuso, além do parquinho adaptado.

Hoje a ADEFIP possui quatro centros de atendimento: Centro de Reabilitação Multidisciplinar; Centro de Inclusão Escolar; Centro de Capacitação e inclusão no Mercado de Trabalho; e Centro de Desenvolvimento de Potenciais. São mais de 5000 atendimentos/mês gratuitos promovendo mais qualidade de vida, autonomia e inclusão das pessoas com deficiência e seus familiares.

