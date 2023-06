Confira os resultados dos últimos jogos da Copa “Nelson Feijão” de Futsal Master

Poços de Caldas, MG – Na noite da última quinta-feira (22) o Ginásio Ronaldo Junqueira recebeu mais duas partidas da Copa “Nelson Feijão” de Futsal Master. Confira os resultados: Fluminense e Palestra abriram a rodada com o primeiro jogo da noite. Em noite mais que inspirada de Salomão, balançou a rede cinco vezes, o Fluminense aplicou uma goleada de 7 a 1 em cima do adversário, conseguindo se recuperar da derrota sofrida na primeira rodada. Além de Salomão, que levou o prêmio de Craque da Partida, Ceará e Chifrinho contribuíram para o placar elástico. O único gol marcado pelo Palestra foi anotado por Niwton.

O segundo jogo da quinta-feira foi disputado entre as equipes Guadalajara e Ponte Preta. Ambas as equipes vinham de vitórias dos seus jogos anteriores, então o confronto valia a liderança da competição. Em um jogo muito acirrado, o time Guadalajara conquistou a vitória, batendo o adversário por 4 a 2, com gols de Paquito (2), Murata e Sock. Maurinho e Mário fizeram os gols da Ponte Preta. Seo Pedro levou para a casa a premiação de Craque da Partida, fechando a terceira rodada do torneio.

Os próximos dois jogos serão disputados na segunda-feira (26), com Guarani x Bauxita, às 20:00, e São Jorge x Palestra, às 21:00.