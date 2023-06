Foragido da Justiça capturado durante operação policial em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Nesta sexta-feira (23), às 16h15, na MGC 146, km 523, em Poços de Caldas, a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio da Polícia Militar Rodoviária, realizava uma operação de fiscalização de trânsito quando abordou o veículo GM/Vectra, de cor azul, que era conduzido por J.L.L, de 45 anos. Durante a abordagem, os policiais solicitaram ao condutor os documentos de porte obrigatório.

Ao consultar o sistema informatizado, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em desfavor de J.L.L, expedido pela 5ª Vara Cível da Comarca de Poços de Caldas, por dívida civil relacionada à pensão alimentícia.

Apesar do veículo estar com o licenciamento regularizado, o foragido foi detido imediatamente pela equipe policial. Ele foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e posteriormente apresentado na Delegacia de Polícia de Plantão de Poços de Caldas. A ação foi realizada pelas equipes da Viatura Policial (VP) 30498, comandada pelo Sargento Leonardo e o Soldado Marcelo, e da VP 28042, comandada pelo Sargento Esteves e a Soldado Thássia. As equipes fazem parte da 18ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária.