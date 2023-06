Gaapo: Apoiando pacientes oncológicos e suas famílias

Poços de Caldas, MG – Fundada em 2016, a Gaapo (Grupo de Assistência e Apoio ao Paciente Oncológico) tem se destacado como uma organização dedicada a fornecer suporte e cuidado aos pacientes que enfrentam o desafiador tratamento contra o câncer. Seu trabalho abrange homens, mulheres e crianças, bem como suas famílias, independentemente de estarem recebendo tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou pela rede particular.

O Mantiqueira conversou esta semana com a presidente do Gaapo – Grupo de Assistência e Apoio ao Paciente Oncológico, Cláudia Regina Rocha, que destacou todas as ações da entidade que presta um serviço de grande relevância para a cidade.

Com as portas sempre abertas, a Gaapo recebe os pacientes em sua sede de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Logo no acolhimento, eles encontram uma equipe disposta a oferecer suporte e atenção integral. Um dos destaques da organização é uma sala especializada no cuidado da autoestima, principalmente voltada para as mulheres. Nesse espaço, são realizadas a raspagem de cabelo, doações de perucas, lenços e turbantes, fornecendo assistência nesse aspecto tão sensível.

Além disso, a Gaapo oferece atendimento psicológico por meio de estagiárias e voluntárias, incluindo psicólogas dedicadas, que estão prontas para atender tanto os pacientes quanto seus familiares. Afinal, é importante reconhecer que todo o núcleo familiar é afetado pelo processo do tratamento oncológico. A organização compreende essa necessidade e busca acolher e cuidar de todos os envolvidos.

Claudia Regina destaca que outraforma de apoio é oferecida através de lanches e refeições aos pacientes. Sempre com uma mesa montada, a Gaapo recebe tanto os pacientes da cidade quanto aqueles que vêm de outras localidades. Pães, bolos, roscas e até mesmo chocolate quente são servidos, proporcionando um momento de conforto e nutrição para aqueles que estão enfrentando a jornada contra o câncer.

Para promover a troca de experiências entre as pacientes e psicólogas, a Gaapo realiza o projeto “Café com Prosa” todas as quintas-feiras, às 15h. Esse encontro, aberto a pacientes e familiares, cria um ambiente propício para compartilhar vivências e fortalecer os laços entre os participantes.

Além disso, a organização conta com o projeto “GAAPO em Movimento”, aprovado através da lei de incentivo ao esporte com apoio do Laboratório Dra. Tânia e Recapoços. Esse projeto oferece aulas de pilates ministradas por uma educadora física Agostinha Ângela da Silva, permitindo que os pacientes liberados pelos médicos possam se engajar em atividade física. Consciente da importância do exercício físico na recuperação pós-tratamento, a Gaapo busca promover a saúde e bem-estar dos pacientes por meio dessa iniciativa.

Outro destaque relatado pela presidente da Gaapo é o projeto do coral, que ocorre todas as sextas-feiras, das 16h às 17h. Realizado com o patrocínio da Secretaria Municipal de Cultural, esse projeto é exclusivamente voltado para mulheres e conta com a participação da professora Flávia Granato. Essas atividades adicionais fortalecem o trabalho da Gaapo, proporcionando aos pacientes momentos de interação, lazer e expressão artística.

Os serviços oferecidos pela Gaapo vão além do suporte aos pacientes oncológicos. A organização reconhece a importância dos vínculos familiares e busca fortalecê-los, proporcionando espaços de convivência onde mulheres e homens podem compartilhar experiências com outras pacientes e familiares. Muitas vezes, o tratamento do câncer pode abalar os laços familiares, deixando as pessoas perdidas sobre como lidar com a situação. Na Gaapo, esses indivíduos encontram acolhimento e orientação para melhor compreender e cuidar dos pacientes em seu convívio familiar.

O câncer não faz distinção de idade, classe social ou gênero. Ele pode afetar qualquer pessoa, e a Gaapo reconhece essa realidade. A organização atua na conscientização sobre o diagnóstico precoce e na prevenção de diversos tipos de câncer. Por meio de suas redes sociais ativas, a Gaapo compartilha informações e conhecimentos sobre os diferentes tipos dessa patologia, oferecendo à comunidade a oportunidade de se informar melhor e aumentar sua consciência sobre a doença.

Além dos serviços de apoio e conscientização, a Gaapo promove atividades para arrecadação de recursos e fortalecimento da instituição. O projeto “Artesanato do Bem” ocorre todas as terças-feiras, aberto à comunidade, onde as pessoas recebem formação em artesanato e produzem peças que são vendidas, revertendo os fundos para a organização. A Gaapo depende de doações, trabalho voluntário e ações como o bazar, que atualmente está localizado na Rua Figueiredo, 1285. Doações de peças usadas e itens comercializáveis são essenciais para manter essas iniciativas.

Bingo

Para viabilizar seu trabalho, a Gaapo realiza eventos como o bingo, que acontecerá no próximo domingo na Urca, às 14h. Essas ações são fundamentais para sustentar as atividades da organização e garantir sua continuidade. O voluntariado também desempenha um papel crucial na Gaapo, uma vez que a casa é mantida graças ao trabalho voluntário. Se você tiver interesse em ajudar, será muito bem-vindo.

Outra forma de contribuição é por meio da doação de cabelo. A Gaapo solicita doações de mechas de cabelo a partir de 20 centímetros, que são enviadas para outra ONG responsável por produzir perucas que são distribuídas gratuitamente às pacientes que necessitam. Para entrar em contato com a Gaapo, suas redes sociais podem ser encontradas no Instagram e no Facebook, por meio do @grupo.GAAPO. Além disso, é possível entrar em contato pelo número de telefone/WhatsApp: (35) 99726-9447. A sede da organização está localizada na Rua Piauí, 451.

