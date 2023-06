Homem é assassinado a tiros na Rua José Piffer, no bairro Cascatinha

Poços de Caldas, MG – Neste sábado, às 00h50 um crime ocorreu na Rua José Piffer, número 196, no Bairro Cascatinha. A vítima foi identificada como Vladimir Trindade, um homem de 45 anos. Uma testemunha, identificada apenas como G.A.T., um homem de 43 anos, estava presente no momento do crime.

De acordo com as informações fornecidas pelo COPOM, testemunhas relataram ter ouvido um disparo de arma de fogo. Logo em seguida, encontraram a vítima caída no chão, no meio da rua, com um ferimento de tiro no peito. A vítima ainda estava viva quando as autoridades chegaram ao local em viaturas de emergência.

Os socorristas do SAMU realizaram os procedimentos de primeiros socorros, porém, infelizmente, constataram o óbito de Vladimir Trindade no local do crime. A perícia foi acionada e realizou os trabalhos necessários, mas não encontrou nenhuma pista do crime no local.

A testemunha, que também é irmão da vítima, estava extremamente abalada emocionalmente e não conseguiu fornecer informações relevantes sobre o autor do crime.

As imagens coletadas até o momento foram encaminhadas ao serviço de inteligência para análise. Essas imagens mostram apenas a vítima acompanhada pelos irmãos, enquanto caminhavam pela Rua José Piffer.

Vladimir Trindade possuía uma extensa ficha criminal, com registros de tráfico de drogas, ameaça, furto, receptação, entre outros delitos. A testemunha, por sua vez, também possuía diversas passagens pela polícia, relacionadas a crimes como roubo, tráfico, furto, estelionato, receptação, entre outros.

As autoridades estão empenhadas em prosseguir com as diligências necessárias para localizar e prender o autor do crime. A investigação segue em andamento, buscando reunir mais informações e evidências que possam esclarecer o ocorrido e levar à identificação do responsável.

