Inscrições abertas para o Open Clinoftalmo de Squash na Caldense

Poços de Caldas, MG – Nos dias 7, 8 e 9 de julho será realizado o torneio Open Clinoftalmo de Squash nas quadras do clube da Caldense e as inscrições para a competição, que tem como premiação R$3000,00 para cada categoria (Masculino e Feminino) já estão abertas. O formulário para o preenchimento da inscrição está disponível no link. O campeonato vai contar com as seguintes categorias divididos em Masculino e Feminino, e o valor de R$150,00 dá direito ao competidor de se inscrever em duas delas:

Masculino PRO

Masculino Classe 1

Masculino Classe 2

Masculino Classe 3

Masculino Classe 4

Masculino Classe 5

Masculino Classe 6

Masculino Master 50+

Feminino PRO

Feminino Classe 2

Feminino Classe 3

Além da seleção da categoria, cada inscrito deve dizer de qual cidade pertence, além de selecionar o tamanho da camiseta que será confeccionada para a utilização durante as partidas.