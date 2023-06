Motorista morre em acidente após cair em ribanceira na Serra do Selado

Poços de Caldas, MG – Neste sábado, 24 de junho, ocorreu um trágico acidente na Rodovia BR-146, especificamente na Serra do Selado em Poços de Caldas, envolvendo um motorista de uma carreta. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, durante a descida da serra, a vítima perdeu o controle do veículo, resultando em uma situação catastrófica.

A carreta, desgovernada, despencou em uma ribanceira íngreme, com uma altura estimada de cerca de 40 metros. O impacto da queda foi devastador, prendendo o condutor, cuja identidade ainda não foi revelada, entre as ferragens retorcidas.

Diante da gravidade da situação, equipes do Corpo de Bombeiros foram prontamente acionadas para realizar o resgate do motorista. Apesar dos esforços da equipe de resgate, o motorista não resistiu aos ferimentos e acabou perdendo a vida no local do acidente.

Os procedimentos legais foram seguidos e o serviço funerário foi imediatamente acionado para realizar a remoção do corpo. O corpo do motorista será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os devidos procedimentos e exames necessários.

Foto: Policia Rodoviária Federal