Partage promove 1º Fórum de Desenvolvimento do Varejo de Poços de Caldas e Região

Poços de Caldas, MG – O Grupo Partage, proprietário do Partage Shopping Poços de Caldas, promoveu na noite desta quinta-feira, 22 de junho, no Palace Casino, o 1º Fórum de Desenvolvimento do Varejo de Poços de Caldas e Região. O evento, que contou com painéis sobre o setor varejista local e nacional, reuniu autoridades, empresários, imprensa e representantes do grupo, entre eles Franco Martins, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho; e Adriano Capobianco, diretor Comercial e de Novos Negócios da Partage.

Na abertura do fórum, Capobianco relembrou a história do Grupo Partage, que teve início em 1965 com investimentos no setor farmacêutico e que foi diversificado a partir de 1997 com a entrada no setor imobiliário – hoje a empresa possui 14 prédios em São Paulo e 12 shoppings em operação e outros 2 em construção, em todas as regiões brasileiras.

“A Partage tem visão de médio e longo prazo e a certeza de que um shopping só será melhor se a cidade for melhor. Daí a importância deste evento para reforçar o nosso compromisso com Poços de Caldas e de discutir novas formas de pensar o ramo varejista na região, seja nos bairros, no centro ou no próprio shopping”, afirmou.

PAINÉIS

O primeiro painel teve como tema “Poços de Caldas: desenvolvimento e negócios no Sul de Minas” e contou com a participação de Dennison Coelho, superintende do Partage Shopping Poços de Caldas; Franco Martins, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho; Pedro Funchal, CEO do Grupo ELLO; e Renato Agostini, diretor de Operações da CITUR.

Para Coelho, a cidade tem diferenciais fantásticos, como um empresariado forte em meio a um cenário de muitas oportunidades, que podem ser potencializadas e aceleradas a partir de conexões.

Martins disse que Poços é protagonista em diversas frentes, como o varejo, reforçou a importância da parceria público-privada para a alavancagem da economia e lembrou das possibilidades que vão surgir com a construção do Centro Administrativo na zona oeste do município.

Já Funchal comentou sobre a importância da capacitação da mão de obra, a fim de se buscar produtividade alinhada à qualidade de vida, aplicando conceitos de cidades inteligentes.

Representando a CITUR, empresa concessionária de pontos turísticos de Poços, Agostini relembrou diferentes fases que o turismo local atravessou e a necessidade de investimentos para a atração de novos turistas e a consequente geração de emprego, renda e impostos.

Com o tema “O varejo no interior: tradição, inovação e visão de futuro”, o segundo painel teve a participação de Adriano Capobianco, diretor Comercial e de Novos Negócios da Partage; Gilbia de Oliveira, gerente regional da Vivo; Leonardo Severini, presidente da Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores (ABAD); e Sidney Fernandes, diretor de Expansão e Desenvolvimento do Grupo SBF (Centauro e Nike).

Capobianco reforçou sobre a sinergia entre os diversos setores produtivos, incluindo o turismo, que é uma importante mola propulsora da atividade econômica do município. O diretor do Grupo Partage disse ainda sobre as possibilidades atreladas à tecnologia, incluindo o desenvolvimento das pessoas.

Oliveira comentou sobre a importância de se atentar às novas necessidades dos consumidores e usou como exemplo as recorrentes mudanças nos serviços de comunicação e tecnologia, que possibilitam estar cada vez mais perto das pessoas e das empresas.

À frente de uma empresa quase centenária e de uma importante entidade nacional, Severini disse que a tecnologia estará ainda mais presente nos negócios, o que demandará novas habilidades e a reformulação do mercado de trabalho, com o surgimento de novas vagas.

Já Fernandes lembrou sobre previsões que afirmavam que o marketplace acabaria com as lojas físicas, o que não ocorreu, uma vez que o número de unidades tem crescido ao ponto que os consumidores buscam novas experiências e agilidade na jornada de compra.

Foto: Studio X