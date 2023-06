Ong lança Campanha Nacional pela Liberdade dos Cavalos em Poços

Poços de Caldas, MG – A ong “Os animais importam”, de São Paulo-SP, aderiu à luta da proteção animal de Poços e está lançando a Campanha Nacional pela Liberdade dos Cavalos. A ação tem apoio de instituições locais e das cidades de São Paulo, São João da Boa Vista e João Pessoa.

“Por décadas a cidade turística de Pocos de Caldas é palco de uma abominável prática contra os indefesos equinos: as charretes “turísticas”. Os animais são explorados por horas todos os dias, faça chuva ou faça sol, sendo obrigados a carregar mais de 500 quilos de peso por muitos quilômetros com o objetivo de entreter turistas indiferentes com seu sofrimento e engordar o bolso dos charreteiros”, diz Leandro Ferro, presidente da “Os animais importam”.

Ele acrescenta que a cidade, que tem as autoridades cúmplices desta exploração, precisa ser chacoalhada para por fim a essa forma de escravidão. “As ongs estão preparando uma série de audiências com autoridades políticas das três esferas, atos públicos, além de uma nova ação civil pública contra a prefeitura e a Associação dos Charreteiros. Por isso as entidades convocam todos os cidadãos de Poços de Caldas e turistas a se juntarem a nós neste primeiro momento, registrando com seus celulares os abusos constantes que acontecem com animais: peso excessivo, chicotadas, falta de água e alimento, acidentes no trânsito, exaustão e abandono”, pontua ele.

Ainda de acordo com Ferro, haverá fiscalização das charretes com equipes compostas por veterinários e advogados para acelerar ainda mais a abolição desta prática. Em breve as entidades divulgam calendário de ações e atos à população.

Apoiam a campanha

Ong Animais Importam (São Paulo-SP)

Fórum de Defesa Animal (São Paulo-SP)

Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da 25ª Subseção da OAB (Poços de Caldas-MG)

Coletivo da Causa Animal (Poços de Caldas-MG)

Grupo Movimento nas Patinhas (Poços de Caldas-MG)

Grupo Sem Raça Definida (Poços de Caldas-MG)

Grupo Só Gatinhos (Poços de Caldas-MG)

Grupo Amigos do Júlio (Poços de Caldas-MG)

Grupo União Movimento Animal (Poços de Caldas-MG)

Justiça pela Café e por todos os Animais (São João da Boa Vista-SP)

Instituto Protecionista SOS Animas e Plantas (João Pessoa-PB)