Polícia Civil prende suspeito por receptação em Andradas

Poços de Caldas,MG – Nesta sexta-feira (23/6), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu mandado de busca e apreensão em uma propriedade localizada na zona rural do município de Andradas, no Sul do estado. Na ação, um homem, de 20 anos, foi preso em flagrante por receptação. Foram apreendidos quatro motores utilizados em estufas de produção de cogumelos, além de dois exaustores, materiais avaliados em R$ 15 mil. Os objetos estavam em posse do suspeito, que foi conduzido à delegacia para os procedimentos de polícia judiciária.