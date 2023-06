Polícia Militar aborda condutor com sinais de ingestão de álcool

Poços de Caldas, MG – Na tarde do dia 23 de junho de 2023, por volta das 16h, na LMG-880, no km 95, em Poços de Caldas, Minas Gerais, uma equipe da Polícia Militar, pertencente ao Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, realizava uma operação quando abordou o veículo VW/GOL, de placas FGR3E87/MG. O condutor do veículo, identificado como M.D.T, um homem de 31 anos, apresentava hálito etílico, levantando suspeitas de possível ingestão de álcool.

Diante da situação, os policiais militares convidaram o condutor a realizar o teste do etilômetro, popularmente conhecido como bafômetro. O resultado obtido foi de 0,05mg/L, configurando uma embriaguez administrativa, ou seja, abaixo do limite estabelecido pela legislação para caracterizar crime de trânsito.

Após a constatação do índice de álcool no organismo do condutor, uma quantidade abaixo do limite tolerado pela lei, o veículo foi liberado para o condutor devidamente habilitado. A ação foi realizada pela equipe composta pelo Sargento Esteves e pela Soldado Thássia, que atuaram na ocorrência a bordo da viatura identificada como VP 28042.