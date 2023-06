Promoção Social intensifica busca ativa às pessoas em situação de rua

Poços de Caldas, MG – O inverno começou oficialmente às 11h57 da última quarta-feira, 21 de junho. A estação mais fria do ano chegou e, com ela, aumenta a preocupação com a população em situação de rua. Em Poços de Caldas, a Secretaria Municipal de Promoção Social já intensificou o trabalho de abordagem e busca ativa. A meta é que todas as pessoas sejam encaminhadas às casas de passagem conveniadas com a Prefeitura, pelo menos durante a noite, período em que o frio é mais intenso.

Embora a previsão seja de temperaturas acima da média para esta época do ano, a sensação térmica é bastante baixa, especialmente durante as noites e ao amanhecer, por isso a proposta é que todas as pessoas em situação de rua no município sejam abrigadas.

“Já intensificamos o trabalho de abordagem nas ruas, especialmente no período noturno e também preparamos as casas de passagem para que as instituições possam acolher todas as pessoas em situação de rua que aceitarem o serviço, evitando que elas fiquem nas ruas neste período de baixas temperaturas”, destaca a secretária municipal de Promoção Social, Marcela de Carvalho que, inclusive, também acompanha o trabalho da equipe de Abordagem Social durante a noite, nos dias mais frios.

Abordagem Social

O Serviço de Abordagem Social é o responsável pelo atendimento da população em situação de rua e funciona 24 horas por dia. As equipes abordam as pessoas nas ruas para convencê-las a aceitar o acolhimento. Quando a resposta é positiva, a pessoa é levada a um dos abrigos institucionais parceiros da Secretaria Municipal de Promoção Social, onde é possível contar com higienização, alimentação, roupas e local adequado para dormir.

O serviço é oferecido, mas a adesão é voluntária. Com o frio, as equipes utilizam todas as estratégias de convencimento para que, pelo menos, as pessoas em situação de rua pernoitem nos abrigos institucionais.

A população pode ajudar entrando em contato pelos telefones 156 e 3697-2645 para que as equipes de Abordagem Social se desloquem até os locais onde há pessoas em situação de rua.