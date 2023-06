Quiz Mantiqueira, uma maneira interativa e divertida de ficar por dentro das notícias da semana

O Mantiqueira publica mais coluna do Quiz Mantiqueira. Agora, além de se informar sobre as últimas notícias da semana, os leitores terão a oportunidade de testar seus conhecimentos e colocar à prova sua compreensão dos acontecimentos mais relevantes. O objetivo do Quiz Mantiqueira é oferecer uma maneira interativa e divertida de envolver os leitores com as notícias, incentivando-os a se manterem atualizados e aprofundando seu entendimento sobre os assuntos em destaque.

Vamos ao Quiz Mantiqueira desta semana: Boa sorte!!!

1 – Qual é o objetivo dos Centros-Dia para Idosos?

a) Promover a institucionalização precoce dos idosos.

b) Oferecer serviços de longa permanência para os idosos.

c) Melhorar a saúde física e mental dos idosos.

d) Reduzir a autonomia e independência dos idosos.

e) Aumentar o isolamento social e a depressão dos idosos.

2 – Qual foi o motivo da convocação da Comissão das Águas para a reunião emergencial?

a) Problemas relacionados à gestão de resíduos sólidos.

b) Questões ambientais relacionadas às barragens da INB.

c) Necessidade de controle de poluição sonora na região.

d) Discussão sobre a gestão de recursos hídricos.

e) Fiscalização de áreas de proteção ambiental.

3 – Qual é o objetivo da audiência promovida pela Câmara na última quarta-feira?

a) Discutir políticas públicas para a coleta seletiva no município.

b) Apresentar o Plano Nacional de Resíduos Sólidos.

c) Debater a gestão de resíduos sólidos no Brasil.

d) Avaliar a eficiência das políticas existentes para a coleta seletiva.

e) Promover a inclusão dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis.

4 – Qual é o primeiro jogo em casa do Poços de Caldas Futebol Clube na segunda divisão?

a) Contra o Boston City.

b) Contra o América de Teófilo Otoni.

c) Contra o Juventus.

d) Contra o Villa Real.

e) Contra o Atlético de Três Corações.

5 – Quem coordenou o projeto de Ginástica Rítmica do Clube no evento “Copa Roberta Gaio”?

a) Marcella Cristina Moraes.

b) Erik Pereira da Silva.

c) Roberta Gaio.

d) Não é mencionado.

e) Nenhuma das alternativas anteriores.

6 – Qual foi a colocação do Sensei Júnior no Campeonato Paulista Master de Judô?

a) 1ª colocação.

b) 2ª colocação.

c) 3ª colocação.

d) 4ª colocação.

e) 5ª colocação.

7 – Por que a Caixa suspendeu a cobrança do Pix para pessoa jurídica?

a) A taxa foi considerada ilegal pelas instituições financeiras.

b) Houve uma solicitação do ministro da Casa Civil.

c) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu a suspensão temporária.

d) O banco público decidiu rever sua política de cobrança.

e) Nenhuma das alternativas anteriores.

8 – Qual é o nome da nova sede da Adefip em Poços de Caldas?

a) Sede da Inclusão.

b) Sede dos Deficientes Físicos.

c) Gustavo Tranche.

d) Espaço da Reabilitação.

e) Ana Paula Tranche.

9 – Qual é o objetivo da parceria entre a Prefeitura, Acia, Sindicato de Hotéis?

a) Promover investimentos no setor turístico da cidade.

b) Capacitar mão de obra para atender à demanda do setor comercial e turístico.

c) Realizar duas reuniões preparatórias na sede da Acia.

d) Estabelecer parcerias com diversas áreas do comércio e turismo.

e) Lançar cursos de formação durante um evento oficial.

10 – Qual é o objetivo da consulta pública realizada pela Comissão Estratégica Local da Lei Paulo Gustavo?

a) Apresentar as diretrizes da Lei Paulo Gustavo aos trabalhadores do audiovisual local.

b) Destinar recursos para produções audiovisuais em Poços de Caldas.

c) Promover a participação e o protagonismo de minorias nos projetos audiovisuais.

d) Definir as contrapartidas sociais para salas de cinema em Poços de Caldas.

e) Elaborar editais em âmbito municipal para o setor audiovisual.

VEJA AS RESPOSTAS CORRETAS: