Vereador Paulista destaca importância da ampliação do serviço Centro Dia para Idosos

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura divulgou, nesta semana, Comunicado de Abertura de Chamada Pública para contratação de Organização da Sociedade Civil visando à implantação e execução do serviço de Centros Dia para Idosos, nas regiões central, leste e oeste, totalizando 140 novas vagas. O vereador Wellington Paulista (União Brasil), autor de uma Indicação que trata dessa demanda, ressaltou a importância do serviço para a cidade e da ampliação do atendimento para outras regiões.

Hoje, existe um Centro Dia no município, o Centro Integrado de Atendimento Diurno ao Idoso (CIADI), que funciona no Parque das Nações, zona sul, com capacidade para 60 idosos. Para o vereador Paulista, que desde o início do mandato tem se reunido em diversas ocasiões para discutir pautas relativas aos idosos, o aumento da população idosa traz essa necessidade, de oferecer ainda mais serviços especializados. “Uma política pública fundamental para a terceira idade. Os Centros Dia, ao contrário das Instituições de Longa Permanência, proporcionam um espaço de reabilitação, convívio e lazer para os idosos, com o objetivo de dar autonomia e independência. Fico muito satisfeito com esse avanço na cidade e espero que, cada vez mais, as demandas dos idosos sejam ouvidas e atendidas”, declarou.

De acordo com informações da Prefeitura, o Centro Dia é um espaço que oferece atividades que contribuem no processo de envelhecimento ativo e saudável. O atendimento é gratuito e tanto os idosos, como também os familiares, se beneficiam das atividades. O serviço integra a Proteção Social Especial de Média Complexidade, sendo classificado como Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas Idosas na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Paulista falou, ainda, sobre o trabalho essencial feito pelo Centro Dia, que é o de melhorar a autoestima e a saúde física e mental do idosos. “Esperamos que, em breve, todo esse trabalho de expansão dos Centros Dia seja concluído, trazendo muitos benefícios para Poços de Caldas”, concluiu.