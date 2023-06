Atleta de Poços de Caldas conquista vice-campeonato brasileiro de Beach Tennis

Poços de Caldas, MG – Guilherme Rodrigues Del Sarto, talentoso atleta natural de Poços Caldas, demonstrou seu brilhantismo no beach tennis ao conquistar o título de vice-campeão brasileiro no último final de semana, em 25 de junho de 2023, durante a competição do Circuito Nacional ITF-Beach Tennis Juniors, realizada em Curitiba, Paraná. Competindo com outros trinta atletas, Guilherme demonstrou um desempenho exemplar ao obter vitórias expressivas ao longo do torneio.

Neste ano, o atleta concentra seus esforços nos principais campeonatos nacionais, destacando-se no ranking da Federação Paulista de beach tennis. Com determinação, Guilherme almeja conquistar a tão desejada vaga na Copa das Confederações, que ocorrerá no segundo semestre, na cidade de Fortaleza.

No próximo mês, durante o mês de julho, Guilherme dedicará seu tempo em participar das três próximas etapas do Circuito Nacional ITF-Beach Tennis Juniors, visando garantir uma classificação para o Panamericano. Sua perseverança e comprometimento em alcançar seus objetivos são evidentes, e ele está determinado a se destacar ainda mais no cenário do beach tennis.