Defesa Civil de Poços participa de seminário de segurança de barragens em BH

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas, através da Defesa Civil participou na semana passada do 1º Seminário Estadual de Segurança de Barragens, no Auditório JK da Cidade Administrativa, em Belo Horizonte para a implementação de ações preventivas e a importância da gestão de riscos.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Poços, Mauro Barbosa o seminário é um espaço para difundir todos os conhecimentos e fomentar as ações para a preservação e salvaguarda das pessoas. ” Foi muito importante esse evento, pois contou com a participação de diversos especialistas na área de gestão de barragens, bem como também agrega os diversos e principais atores que participam diretamente nas ações de prevenção e nações de resposta aos desastres, em Poços de Caldas, conta com algumas barragens e todas passam por inspeção da ANM – Agência Nacional de Mineração e a Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM, o que significa que têm garantia de estabilidade e não correm risco de rompimento.”

O evento, promovido pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec), contou com a participação de representantes da Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam) e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). O seminário incentivou o debate de boas práticas e promoveu a capacitação de agentes e empreendedores que atuam em locais com barragens em Minas Gerais, com proposição de medidas que garantam a segurança das estruturas.

Reiterando a importância da união de esforços, estiveram presentes ainda integrantes do Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB), da Coordenadoria Estadual de Meio Ambiente e Mineração do Ministério Público do Estado de Minas Gerais (Cema-MPMG), da Agência Nacional de Mineração (ANM) e da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), além de profissionais do Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar.

O gerente de Recuperação de Áreas de Mineração e Gestão de Barragens da Feam, Roberto Junio Gomes, foi um dos palestrantes do evento e abordou os desafios e inovações do estado, das empresas e das comunidades com relação à segurança das barragens. “Toda regulamentação, todo trabalho que vem se desenvolvendo, a gente sempre tem a comunidade atenta, colocando seus interesses”, ressalta Roberto.

Segundo ele, a Feam vem buscando especializar ainda mais o olhar do Estado sobre as barragens, se preocupando também com a transparência dos procedimentos instituídos. Para oferecer maior segurança técnica e jurídica aos empreendedores e analistas da instituição, foi publicado no último dia 16/6 o Manual de Fiscalização do Programa de Gestão de Barragens, para orientar quanto ao processo de fiscalização dos diferentes tipos de barragens. O documento pode ser acessado tanto por técnicos ambientais quanto pelo público, aqui.

Minas Gerais tem hoje 698 barragens cadastradas na Fundação Estadual do Meio Ambiente. No Sul de Minas, são 45 em sete cidades.