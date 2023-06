Projeto Gepeto oferece capacitação na produção de brinquedos em madeira

Poços de Caldas, MG – Tiveram início na última semana as atividades do projeto Gepeto, desenvolvido pela Incubadora Social, com patrocínio do Instituto Alcoa e apoio do Galpão das Artes, que visa capacitar e auxiliar os alunos na produção de brinquedos pedagógicos em madeira.

A aula inaugural foi realizada no dia 16 de junho para as quatro primeiras turmas do projeto. Na oportunidade, foi feita a introdução sobre o curso, com apresentação do cronograma do curso, de quais brinquedos pedagógicos serão confeccionados durante as aulas, das regras de participação e segurança, incluindo os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) que devem ser utilizados durante as oficinas, tipos de madeira, maquinários e ferramentas. As aulas práticas também já tiveram início na última terça-feira (20).

“A ideia da produção de brinquedos pedagógicos surgiu da análise do mercado de um gargalo existente, de uma procura pelos clientes nos pontos de comercialização. As oficinas da marcenaria artesanal acontecem desde 2015 e são ministradas pelo artista plástico Daniel Ribeiro. Com equipamentos e maquinários limitados, as possibilidades de produção são reduzidas, dificultando a produção de peças mais refinadas, a quantidade de peças produzidas/mês e o acabamento dos produtos. Por isso, o Projeto Gepeto foi elaborado com o intuito de ampliar as ações já realizadas e também de aperfeiçoar as peças produzidas e escalar – aumentar o número de pessoas atendidas, número de produtos e de peças produzidas/comercializadas e, consequentemente, a renda das pessoas que participarão do projeto. Tudo isso está sendo possível através do recurso do Instituto Alcoa”, destaca a Técnica de Referência da Incubadora Social, Patrícia Belchior de Ávila.

O curso

A capacitação é voltada para pessoas com mais de 18 anos, inscritas no Cadastro Único de Assistência Social (CadÚnico) e com renda familiar de até três salários mínimos. O curso é realizado em dois momentos. O primeiro reúne oficinas de capacitação, qualificação, aperfeiçoamento e gestão do trabalho e, em um segundo momento, os alunos contarão com assessoria da equipe do projeto.

O “Projeto Gepeto”- Marcenaria artesanal na construção de brinquedos pedagógicos, desenvolvido pela Incubadora Social de Poços de Caldas, foi selecionado no Programa de Apoio a Projetos Locais do Instituto Alcoa, que tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento dos territórios onde a Alcoa está presente.

A iniciativa visa buscar a ampliação e qualificação das atividades realizadas pelo serviço, para ampliar a oferta de oficinas por meio de aquisição de novos equipamentos e maquinários, como também através da qualificação dos participantes envolvidos no projeto como forma de favorecer a autonomia pessoal e socioeconômica.