SP Coffee Festival conta com participação dos Cafés Vulcânicos

Poços de Caldas, MG – Diversos produtores de cafés da Região Vulcânica do entorno de Poços de Caldas participaram, no último final de semana, do São Paulo Coffee Festival, demonstrando seus cafés especiais para compradores e público em geral. Os Cafés Vulcânicos estiveram expostos no stand do Sebrae MG, denominado Origem de Minas, com demais expositores do estado.

A região do Sul de Minas, já reconhecida pelo seu potencial de qualidade no país e também internacionalmente como produtora de cafés de excelência, teve destaque no stand. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Franco Martins, prestigiou o evento, destacando-o como uma grande oportunidade de contato com outros produtores do estado.

“Mais uma vez o nome Poços de Caldas foi destaque, como referência na produção e comercialização de cafés de qualidade superior. Pudemos conferir também novas tecnologias para o setor e expositores de todo o país, como Rondônia e Amazonas”, ressaltou o secretário.

A Prefeitura de Poços, por meio da Sedet, apoia a associação dos produtores de cafés vulcânicos por meio de realização de concursos de qualidade, e organização de eventos para a promoção e melhoramento da qualidade dos cafés produzidos na região.

Cafés Vulcânicos

A Região Vulcânica foi incluída no mapa de origens produtoras de café do Brasil pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA). O terroir é definido por uma área com canais vulcânicos extintos que caracteriza uma área de solo entre o sul de Minas Gerais e o nordeste do estado de São Paulo. Com cerca de 12 mil pequenos produtores cultivando o grão, o território é composto pelos municípios mineiros de Andradas, Ibitiúra de Minas, Caldas, Poços de Caldas, Bandeira do Sul, Campestre, Botelhos e Cabo Verde, e os municípios paulistas de Águas da Prata, São Sebastião da Grama, Divinolândia e Caconde.

Os cafés cultivados em solo vulcânico apresentam sabor característico de frutas amarelas, caramelo e chocolate, aroma de frutas amarelas e chocolate, corpo alto, com textura sedosa, acidez cítrica, brilhante e intensa, e finalização média e doce.