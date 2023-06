Vice-prefeito e Secretário de Esportes participam de encontro em Curitiba

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas, foi representada pelo vice-prefeito, Júlio César de Freitas e o secretário de Esportes, Fernando dos Santos no “II Encontro Nacional de Secretários e Secretarias de Esporte em Curitiba”. O evento foi organizado e idealizado pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude de Curitiba em parceria com a Secretaria Estadual do Esporte, Conselho Regional de Educação Física e com participação do Ministério do Esporte e o COB – Comitê Olímpico Brasileiro, que reuniu representantes de 202 cidades dos 27 estados brasileiros no Canal da Música.

O evento aconteceu de 21 a 23 de junho e reuniu secretários das cinco regiões do país e campeões olímpicos e paralímpicos puderam conhecer os programas de diversas cidades na área e também apresentar e compartilhar políticas públicas desenvolvidas Brasil afora.

Na sexta-feira(23), o vice-prefeito e o secretário de Esportes, apresentaram as políticas públicas desenvolvidas na área esportiva em Poços de Caldas, da construção do Plano Municipal de Esporte que está sendo realizado, e dos projetos esportivos desenvolvidos na cidade espalhados por todas as regiões. A Prefeitura de Poços, triplicou os investimentos na área esportiva nos últimos anos e hoje investe 1,5 milhão em projetos divididos nas seguintes categorias: produção e realização de eventos e transmissões, campeonatos esportivos, provas ou jogos; atendimento de crianças, jovens, adultos e idosos, com atividades relacionadas à prática esportiva, atividade física, lazer ou com o esporte em geral; produção de pesquisa, levantamento de dados relacionados a ações esportivas; atendimento a projetos esportivos/educacionais; e incentivo/valorização de atletas de competição.

Para o vice-prefeito, Júlio César de Freitas, a troca de experiências é uma oportunidade de alinhar o desenvolvimento da sociedade através do esporte. “Esse intercâmbio de ideias é rico e nos inspira a desenvolver soluções criativas e Poços é uma cidade que acredita no desenvolvimento através do esporte, pois vivi isso a minha vida toda. Como sou professor de educação física e treinador, já vi de perto várias vidas transformadas através do esporte e a administração municipal busca atender crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, em diversas modalidades esportivas, levando o esporte e a atividade física diretamente a nossa população, nos bairros da nossa cidade”.

O evento foi realizado em um momento oportuno para a discussão das realidades e necessidades dos municípios no esporte. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Secretários Municipais de Esporte e Lazer, Humberto Panzetti, que participou da organização do evento, a reunião dos representantes municipais é importante em um momento de atualização de legislações nacionais no Esporte, para que as políticas públicas sejam pensadas para atender diferentes necessidades das cidades e sejam efetivamente propostas de desenvolvimento de qualidade de vida, saúde e inclusão.

“O evento ocorreu no momento ideal e a cidade de Curitiba e o secretário Pijak estão de parabéns em tomar a frente. Quando você coloca secretários que representam mais de 50% da população brasileira para discutir políticas públicas que se adéquem a todos, o resultado vai ser bom, todos estão voltando para suas cidades com novas ideias”, relatou Panzetti.

O secretário de Esporte e Lazer, Fernando dos Santos ressalta que foi um momento de compreensão das diferentes realidades do país. “Para nós, esse encontro é uma soma significativa. As palestras trouxeram soluções inovadoras para problemas compartilhados, além de novas informações sobre legislação e a participação de atletas de alto gabarito, que foi esclarecedora. Temos que lembrar que o Brasil é um país muito grande e diverso e o evento aproxima as diversas realidades”.