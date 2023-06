Chico Rei seleciona 5 empreendedores negros para receber apoios

Poços de Caldas, MG – Lançado no início deste ano pelo Centro Cultural Afro-Brasileiro Chico Rei, o projeto ‘Impulso para o Afroempreendedorismo’ encerrou a primeira fase com a seleção de 5 empreendedores negros para receber mentorias e microcréditos de R$ 2 mil para investirem em seus próprios negócios. A iniciativa é apoiada pelo Instituto Alcoa, por meio do Programa de Apoio a Projetos Comunitários 2022.

“Nós terminamos a primeira fase do projeto extremamente animados. De janeiro a abril capacitamos 26 alunos, entre negros, mulheres e pessoas LGBTQIA+, por meio de encontros semanais que abordaram temas como gestão financeira, vendas e comunicação. E a dedicação dos participantes, professores e equipe foi essencial para os resultados positivos que os empreendedores alcançaram em apenas três meses, demonstrando como os afronegócios precisam de um olhar mais cuidadoso”, comenta a presidente do Chico Rei, Thais Costa, que diz ainda sobre o cenário desafiador para os afroempreendedores.

“Infelizmente, empreender no Brasil – para a população negra e outros grupos minorizados – ainda se dá em um contexto de necessidade. Felizmente, através do ‘Impulso’, trouxemos conteúdos e ferramentas para orientar e tornar a jornada mais leve e transformadora.”

Entre os empreendedores selecionados está o poços-caldense Thalison Martins, de 27 anos, morador do Jardim Kennedy e proprietário de uma agência de marketing há dois anos. “O projeto foi um divisor de águas na minha vida, pois além de tratar de questões de pertencimento, ajudando as pessoas pretas, ainda trouxe muito conhecimento técnico, de assuntos que pensávamos saber, mas descobrimos que não sabíamos”, afirma ele, que viu a sua empresa crescer 400% ao longo do curso, saltando de 1 para 5 clientes fixos, tanto de Poços quanto de cidades como São Paulo.

E com o apoio da mentoria e do microcrédito, o jovem empresário almeja ainda mais, com investimentos em mão de obra – já que existe a necessidade de aumentar a equipe – e na divulgação do próprio negócio, que tem como foco os microempreendedores.

Outra selecionada é a psicóloga Claudiana Rodrigues, de 36 anos, moradora do Jardim do Contorno, que se inscreveu para o ‘Impulso’ no último dia, por indicação de um amigo, que sabia de seu interesse em formalizar e ampliar o negócio. “É muito difícil para uma mulher preta ter esse lugar de fala, já que fomos silenciadas por muito tempo. Então é muito importante ver iniciativas como essa do Chico Rei, que possibilita a pensar não só no trabalho em si, mas em quem nós somos, criando um ambiente de acolhimento e de possibilidades, pois podemos sim ser bem-sucedidos, independentemente da cor da pele”, afirma, acrescentando sobre os diversos aprendizados durante a primeira etapa do ‘Impulso para o Afroempreendedorismo’.

“Aprendi muito durante os diversos módulos e uma das coisas que mais me impactou foi o controle financeiro, já que sabia da importância, mas não como fazer”, diz ela, que viu aumentar a receita e o lucro. Já com o recurso recebido, a psicóloga clínica pretende investir na compra de um computador, que será utilizado para criação de conteúdos e atendimentos virtuais.

Os outros 3 empreendedores