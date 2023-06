Corpo de Bombeiros atende vítima de atropelamento na Avenida João Pinheiro

Poços de Caldas, MG – No final da tarde de segunda-feira (26), o Corpo de Bombeiros Militar de Poços de Caldas foi acionado para prestar atendimento a uma vítima de atropelamento. O incidente ocorreu por volta das 17h na Avenida João Pinheiro, próximo ao número 1.387, no bairro São Geraldo.

Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com um homem caído na calçada, apresentando fortes dores na perna. A vítima, um senhor de 61 anos de idade, apresentava uma fratura exposta no tornozelo esquerdo, o que exigia cuidados imediatos.

De acordo com informações preliminares, o condutor do veículo envolvido no atropelamento permaneceu no local do acidente e foi prontamente abordado pela guarnição da Polícia Militar, que iniciou os procedimentos necessários para a apuração dos fatos.

Os bombeiros, após avaliarem a situação, realizaram a imobilização do membro fraturado para evitar maiores danos à vítima. Em seguida, a vítima foi cuidadosamente colocada na viatura de resgate e transportada até a Santa Casa de Poços de Caldas, onde recebeu atendimento médico especializado.