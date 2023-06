Cuidado: doenças circulatórias aumentam com a chegada do inverno

Belo Horizonte, MG – Com a chegada do inverno no Brasil, é comum aumentar as queixas relacionadas à saúde vascular em consultórios médicos. Isso acontece porque o frio pode produzir diversos efeitos no corpo. Quando se trata do sistema circulatório, durante as épocas mais frias do ano acontece a vasoconstrição.

O médico angiologista e cirurgião vascular, Guilherme Jonas, esclarece que esse termo se refere a contração dos vasos sanguíneos. “Esse é um mecanismo de defesa que tem como objetivo manter o corpo aquecido para lidar com o frio. Em contrapartida, com o espaço menor entre os vasos sanguíneos, fica mais difícil para o sangue circular e chegar corretamente nas partes extremas do corpo, como as pernas e pés”, explica.

Ou seja, a partir disso, podem surgir algumas doenças relacionadas ao sistema circulatório. “Sem a circulação correta do sangue, aumentam as chances de desenvolvimento da trombose ou da doença arterial periférica, por exemplo. Além disso, para quem já sofre com doenças como hipertensão ou alguma outra doença cardiovascular, os riscos de agravamento também aumentam”, destaca o médico.

Cuidados

Por isso, com a chegada do inverno é necessário redobrar a atenção e intensificar a rotina de exercícios físicos para evitar o surgimento ou agravamento de qualquer transtorno do gênero. “Com o frio é mais difícil manter a animação para fazer exercícios. Mas é preciso pensar que eles são essenciais para manter a saúde. Então, invista em uma rotina com pelo menos 40 minutos de exercícios e alongamentos ao longo do dia”, orienta.

Além disso, é recomendável aquecer o corpo, seja com alimentos e bebidas quentes, como também pelo uso de roupas adequadas, de modo a diminuir a vasoconstrição e aumento da pressão arterial. As pessoas com hábitos saudáveis, como os que controlam o peso por meio de dietas, praticam exercícios indicados para idade e condição física, não fumam e não bebem possuem menor chance de manifestar doenças cardiovasculares, tanto no inverno como no verão

Fonte: Guilherme Jonas, médico angiologista e cirurgião vascular, especialista em cirurgia vascular pela SBACV (Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular).