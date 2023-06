Douglas Dofu e PM discutem ações para fortalecer o tema educação ambiental

Poços de Caldas, MG – O presidente da Câmara de Poços vereador Douglas Dofu (União Brasil) recebeu, na última semana, o capitão Araújo e o sargento Nunes, da 18ª Companhia de Polícia de Meio Ambiente da PMMG. O objetivo do encontro foi, entre outras pautas, discutir a importância de trabalhar o tema educação ambiental em todo o município, através de palestras, cursos e rodas de conversas, não só nas escolas, mas também na área rural de Poços.

Atualmente, a PM desenvolve o Programa de Educação Ambiental (PROGEA), em parceria com as Secretarias Municipais de Educação e Meio Ambiente. O projeto é destinado a alunos do 4º e 5º anos do ensino fundamental e tem como objetivo principal atuar de maneira integrada na busca pela preservação e melhoria do ambiente em que vivemos. O PROGEA tem como outras finalidades: estimular nos estudantes competências e habilidades para a adoção de comportamentos socioambientais, fomentar o processo de mobilização social, promover a compreensão das realidades ambientais e estabelecer relações positivas e diálogo contínuo entre comunidade escolar, família e poder público.

O vereador destacou a importância dessa e de outras iniciativas da Polícia Miliar. “Tive a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse programa e conversamos, ainda, sobre as demandas, as principais ocorrências na região e sobre o funcionamento da Companhia. Uma questão que me chamou atenção foi o fato da 18ª Companhia atender 55 municípios. Poços possui sete militares. As principais ocorrências da região envolvem tráfico de animais, desmatamento e maus tratos. O diálogo se encaminhou para a necessidade de união de esforços, de cooperação entre poderes e entes federativos, para que a PM ambiental consiga atuar cada vez mais de modo eficiente e preventivo”, declarou Dofu.

Sobre os encaminhamentos da reunião, o presidente citou a busca de recursos para que a PM Ambiental possa realizar melhorias em sua sede e ampliar o Programa de Educação Ambiental. “Vamos batalhar por recursos para que aconteçam diversas melhorias, até mesmo com relação à recuperação de animais. Foi muito enfatizado que, quando se trata de meio ambiente, o melhor é a prevenção, pois depois de um dano causado a reparação ambiental dificilmente ocorre de modo total, visto que há muitas variáveis. Como exemplo, podemos citar a recuperação de uma mata, o tratamento de um animal ou o seu tratamento e soltura na natureza novamente. Espero que possamos colher bons frutos depois desse encontro, que foi muito produtivo”, finalizou.