Equipe da Moto Patrulha realiza apreensão de drogas e efetua prisão na área central

Poços de Caldas,MG – Durante um patrulhamento preventivo na área central da cidade, a equipe da Moto Patrulha, composta pelo Sargento Gustavo (MP 234) e Cabo Lourenço (MP 493), do VP Setor 01 – 31572, com o apoio do Sargento Fabri e Soldado Metzker, protagonizaram uma ação decisiva ao se depararem com uma motocicleta Yamaha YBR, de cor preta, com dois ocupantes, transitando pela Rua Junqueiras, no sentido da Rua João Pinheiro.

Ao notarem a presença da guarnição policial, o passageiro da motocicleta levou a mão até a cintura, gerando fundada suspeita por parte dos policiais. Diante dessa situação, a motocicleta foi abordada, e durante a revista, foram encontrados com o passageiro os seguintes materiais ilícitos: 300 pedras de crack;130 pinos de cocaína; 19 tabletes de maconha; 50 reais em dinheiro; e 01 aparelho celular da marca Motorola.

Como resultado dessa ação, um menor de idade foi apreendido sob a acusação de tráfico de drogas, enquanto o condutor da motocicleta, maior de idade, foi preso pelo crime de exercício irregular da profissão.