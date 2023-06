HU garante 15 mi para leitos

A Prefeitura de Montes Claros vai destinar recursos da ordem de R$ 15 milhões para a manutenção de eleitos e a contratação de profissionais qualificados para o Hospital Universitário Clemente de Faria da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes). O anúncio do repasse dos recursos foi feito pelo prefeito Humberto Souto (foto) que externou mais uma vez a disposição de contribuir para melhorar a saúde pública na cidade, visando atender às famílias mais humildes da cidade. O município fará o aporte de forma temporária, para auxiliar em uma responsabilidade que é do estado. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Troca de cadáver vira ação em Uberaba

Família de Uberaba pede indenização em R$32 mil pelo Município, Sociedade Educacional Uberabense (Uniube) e por uma funerária devido a uma troca de cadáveres ocorrida no período da pandemia. Conforme sentença do Tribunal de Justiça, cada um dos autores deve receber R$8 mil por danos morais. Segundo o documento, familiares de uma vítima de covid teriam sido informados pela Sociedade Educacional que o corpo da vítima ficaria no Hospital até o dia seguinte após a morte. O sepultamento estava agendado para dia 26, realizado pela funerária. Conforme as alegações, após a condução da cerimônia fúnebre, os familiares receberam uma ligação do hospital informando que o cadáver ainda se encontrava nas dependências da unidade e que, no lugar dela, havia sido enterrada outra pessoa. (Jornal da Manhã – Uberaba)

UBSs de Muriaé terão cadeiras e macas

Projeto de Lei de autoria do vereador Evandro Cheroso, aprovado por todos os vereadores, visa disponibilizar cadeiras de rodas e macas nas unidades básicas de saúde de Muriaé para pessoas em estado de obesidade e vulnerabilidade social que apresentem senilidade, sensibilidade ou problema de saúde que comprometam sua mobilidade. Segundo o vereador, o projeto visa oferecer um melhor atendimento e um melhor acolhimento nas unidades básicas de saúde para pessoas cadeirantes e com dificuldade de mobilidade. (Gazeta de Muriaé)

DER inicia obras na MG329

Conforme informações do Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG), a ordem de serviço já foi dada e os trabalhos na MG-329, no trecho Bom Jesus do Galho –Caratinga, foram iniciados neste mês. De acordo com o Departamento, no momento, estão sendo executados os serviços preliminares de tapa-buracos, roçada e limpeza da pista. Posteriormente serão feitas a recuperação funcional do pavimento e sinalização. Constantemente, usuários da via têm reclamado de buracos no pavimento, com queixas sobre as condições do trecho. (Diário de Caratinga)

“Amigos da Viola Caipira” anima arraia

Nesta quinta-feira, 29, o 5ª da Boa Música terá uma edição especial em formato de arraiá de Festa Junina. A animação do público fica por conta do grupo “Amigos da Viola Caipira”, de Varginha. A partir das 20 horas, músicas de grandes nomes da música sertaneja de raiz tomam conta da Estação Ferroviária, com composições de Tião Carreiro & Pardinho, Almir Sater, Bambico, Renato Teixeira, Tonico & Tinoco, dentre todos os outros. A entrada é gratuita. Esta é a edição nº 449 do projeto 5ª da Boa Música, que é uma realização da Prefeitura de Varginha com organização da Fundação Cultural. (O Debate – Varginha)

Casos de lesão em Uberlândia cresceram

Entre janeiro e maio de 2023 houve crescimento de 29% nos registros de lesões corporais no comparativo a igual período do ano passado, segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mina Gerais (Sejusp/MG). Os números, contudo, podem não refletir a quantidade real de apurações que vão além do registros de um boletim de ocorrência. A maior parte desses registros obrigatoriamente precisaria de uma representação para seguir à frente. Nos cinco primeiros meses de 2023, houve 656 registros de lesões corporais em Uberlândia, de acordo com a Sejusp/MG. De janeiro a maio do ano passado, houve 508 casos desse tipo de crime no Município. (Jornal Diário de Uberlândia – Uberlândia)

COLUNA MG – Principais destaques dos jornais integrantes da Rede Sindijori MG

