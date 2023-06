Ibama realiza visita técnica às barragens da unidade da INB Caldas

Caldas, MG – A Unidade em Descomissionamento da Indústrias Nucleares do Brasil – INB em Caldas/MG recebeu nesta segunda-feira, 26 de junho, visita técnica do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama.

Dois analistas ambientais da Coordenação de Prevenção e Gestão de Riscos Ambientais do Ibama e o consultor José Bernardino Botelho, presidente do Comitê Brasileiro de Barragens (CBDB), estiveram na Barragem de Rejeitos e na Barragem D4 da unidade. O objetivo foi verificar de perto como estão as estruturas, que foram incluídas neste mês de junho pela INB no Sistema Integrado de Gestão de Barragens de Mineração – SIGBM, da Agência Nacional de Mineração – ANM, sendo classificadas no nível 1 de emergência, o menor na escala de três níveis.

Durante a reunião de encerramento, o Ibama solicitou documentos e fotos das estruturas, que já foram disponibilizados pela INB. Também foram solicitados dados de monitoramento e informações sobre as ações programadas para as duas barragens.

A INB reforça que não houve nenhuma ocorrência e que não há risco iminente de rompimento dessas barragens, que são permanentemente monitoradas. Os critérios para definição dos níveis de emergência são estabelecidos pela Resolução ANM n° 95/2022 e Resolução ANM nº 130/2023. A aplicação desses critérios aos dados das duas barragens da INB em Caldas resultou no enquadramento no nível 1 de emergência.

A empresa informa que vem trabalhando para promover as adequações necessárias para que as barragens saiam da classificação de emergência. Estudos e projetos estão sendo elaborados, via consultoria geotécnica contratada pela empresa.