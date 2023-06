Poços de Caldas, MG – Neste domingo, 02 de julho, às 15h30, acontece a primeira edição do evento “Música no Quintal do Arte Ziriguidum” trazendo a apresentação do duo Rodrigo Mendonça e Flávio Danza. A apresentação musical conta com um bate papo em que os artistas contam como o processo criativo foi vivido pelos músicos. A mediação será feita pelo produtor cultural e músico Pedro Cezar, também curador do projeto.

O evento gratuito tem como objetivo dar visibilidade à música autoral de Poços de Caldas e formar público, tanto para a produção, como para apreciação dos trabalhos de artistas locais.

Para garantir que o evento alcance um público maior dos que irão ao evento, o encontro será transmitido ao vivo através das redes sociais, onde se poderá acompanhar de forma integral toda a programação. E depois ficará gravado e disponível no Canal YouTube do Arte Ziriguidum.

Para esta primeira ação, o projeto recebe o duo de instrumentistas Flávio Danza e Rodrigo Mendonça, apresentando o show de lançamento do novo trabalho “Céu e Sonho”, que chegará dias antes às plataformas digitais de música. Em 2022, o duo se consagrou vencedor do 21º Edição do Prêmio BDMG Instrumental, um dos principais prêmios do Brasil, que dá destaque à música instrumental do estado de Minas Gerais.

Vale dizer que há outras duas tardes agendadas, 19 de agosto, com o músico Pedro Cezar, e outra no dia 1º de outubro, com a cantora Nathalia Diniz.

Dalmoni Lydijusse que está à frente do projeto comenta: “Poços de Caldas é um manancial de grandes talentos, a música autoral precisa ganhar mundo, ser conhecida por mais gente! Passar a ser gosto popular. Ao oferecermos uma alternativa cultural que quer atingir diferentes pessoas de maneira comprometida com excelência técnica e de produção, estamos gerando meios para a formação e ampliação de público para a música autoral e participando da história da música”