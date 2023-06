Polícia Militar recupera veículo furtado antes da vítima perceber o ocorrido

Poços de Caldas, MG – Na madrugada desta terça-feira (27), a Polícia Militar de Poços de Caldas teve uma atuação rápida e eficiente ao recuperar um veículo furtado antes mesmo que a vítima tivesse conhecimento do ocorrido. O incidente teve início durante um patrulhamento preventivo realizado na área central da cidade.

Durante o patrulhamento, os policiais avistaram um veículo GM/Corsa de cor prata transitando na contramão pela rua Minas Gerais. Diante dessa infração de trânsito, foi dada ordem ao condutor para que parasse o veículo. No entanto, o indivíduo desobedeceu à ordem policial e empreendeu fuga pela rua Ceará, seguindo na contramão.

A polícia iniciou uma perseguição ao suspeito, que convergiu novamente na contramão pela rua Rio Grande do Sul. Com base na conduta do indivíduo, os policiais conseguiram abordá-lo próximo à Igreja Matriz. O autor foi identificado como R. A. O., de 22 anos.

Ao vistoriarem o veículo, os policiais constataram que o mesmo estava ligado, porém sem a chave de ignição. Após a realização de diligências, os agentes localizaram a proprietária do veículo e confirmaram que o automóvel havia sido furtado na rua Piauí, no estacionamento do Hospital Santa Casa. Surpreendentemente, a vítima ainda não havia percebido o furto de seu veículo.

O veículo foi removido para um pátio credenciado, onde ficará sob custódia até ser devolvido à proprietária. Já o autor do furto foi encaminhado à presença do delegado de plantão, que tomará as medidas legais cabíveis em relação ao ocorrido.