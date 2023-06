Prefeitos do Alto Uruguai rio-grandense visitam Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – Vinte e quatro prefeitos do Rio Grande do Sul, visitaram Poços de Caldas nesta terça-feira(27), em parceria com o Sicredi, Sebrae e Emater, para ampliar conhecimentos em áreas vocacionadas com o Alto Uruguai, além de promover e ampliar vivências, identificar boas práticas e oportunidades de projetos sustentáveis que possam ter viabilidade econômica e social à realidade da região. Os prefeitos foram recebidos pelo prefeito, Sérgio Azevedo, secretários municipais e vereadores.

A agenda foi diversificada e conheceram os projetos desenvolvidos na cidade como a parceria público privada da concessão dos pontos turísticos estruturado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), em trabalho conjunto com a equipe da Secretaria Municipal de Turismo em que a empresa Citur é responsável pelos complexos turísticos: Véu das Noivas, Fonte dos Amores, Recanto Japonês e Cristo Redentor, incluindo o Teleférico e a Rampa de Voo Livre que em meses de gestão já tem atraído inúmeros visitantes.

Também foi apresentado o projeto Poços + Poços que traz a responsabilidade social empresarial e o poder público em uma aliança para o desenvolvimento sustentável, com a parceria de investimentos em projetos espalhados por toda a cidade.

Além disso, conheceram o projeto Juro Zero lançado com objetivo principal na recuperação econômica do município, dentro de uma série de ações lançadas durante a Pandemia.

Também foi destaque a construção do Novo Centro Administrativo que é uma obra importante e um marco para a cidade que visa oferecer mais eficiência e agilidade no atendimento à população com uma mega construção de uma área de mais de 46 mil m², com 10 andares de prédio, onde serão dispostas as secretarias municipais.

O prefeito, Sérgio Azevedo ressaltou que a cidade se desenvolve a cada dia que é fruto de muito trabalho e grandes parcerias. “O poder público não consegue ser responsável por tudo e precisa da parceria das empresas, pois todos nós somos responsáveis por fazer a nossa cidade crescer, além disso, tivemos programas que mudaram o sistema da cidade e também conseguimos atrair inúmeras empresas que fez com que a cidade voltasse a se destacar. Ficamos muito felizes com a visita de vocês.”

Logo após o café da manhã, os prefeitos visitaram a empresa, Mineração Curimbaba, onde conheceram uma área recuperada ambientalmente. Já a tarde, visitaram o Parque do Cristo, Fábrica de Cristais Cá d’Oro e o Centro de Treinamento Cricket Brasil, onde Poços de Caldas é referência na modalidade de esporte no país, e o projeto possui o apoio do Sicredi e da Prefeitura Municipal. Mais de 5.200 crianças e adolescentes praticam o esporte e os atletas da Seleção Brasileira são formados na cidade.

Marcelo Arruda, prefeito de Barra do Rio Azul e presidente da Associação dos municípios do Alto Uruguai, agradece a Prefeitura de Poços de Caldas por receberem tão bem os prefeitos. ” Conhecemos toda a infraestrutura maravilhosa de Poços de Caldas e levamos ótimas experiências para a nossa região em que o agronegócio é nossa principal vocação e viemos buscar boas experiências para nos desenvolver como no Turismo, impulsionando e diversificando a economia além de gerar emprego e renda e movimentando em mais uma frente a cidade. Com essas boas referências, além do Distrito Industrial em pleno desenvolvimentos, saímos daqui engrandecidos e nos colocamos à disposição para essa troca do sul de Minas como o norte do Rio Grande do Sul.”

Já para Franco Martins, secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho esse intercâmbio traz uma troca sempre válida. “Conhecemos diversas realidades e apresentamos os nossos projetos aos prefeitos para conseguirem pensar em novas alternativas. Poços de Caldas vira um exemplo não só para nossa região, mas como para o Brasil.”