Previsão do tempo nesta terça-feira, 27, para Poços de Caldas e Minas Gerais

Poços de Caldas

A previsão do tempo para esta terça-feira, 27, é de céu claro e sem previsão de chuvas. Temperatura máxima pode chegar aos 22 graus e a mínima de 10 graus.

Minas Gerais

Terça-feira típica de inverno em Minas Gerais, com tempo estável e temperaturas amenas. Maior concentração de nuvens se restringe a faixa leste, devido ao transporte de umidade de origem oceânica. No restante do estado, sol entre poucas nuvens. No decorrer da semana não há previsão de grandes alterações das condições de tempo. Entretanto, um centro de alta pressão pós-frontal (massa de ar frio) se posiciona sobre o oceano, nas imediações do litoral da Região Sul do país, intensificando o transporte de ar frio e úmido para o centro-leste mineiro, provocando aumento da nebulosidade e declínio das temperaturas, inclusive na capital.

Céu parcialmente nublado com nevoeiro ou névoa úmida ao amanhecer na Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Demais regiões, com céu claro a parcialmente nublado. Névoa úmida ao amanhecer no Campo das Vertentes e Sul/Sudoeste do estado. Névoa seca a tarde no Triangulo Mineiro/Alto Paranaíba e Norte de Minas.