Projetos apoiados pelo Instituto Alcoa apresentam excelentes resultados

Poços de Caldas, MG – A parceria da Alcoa Poços de Caldas e do Instituto Alcoa (IA) com Andradas (MG) é de longa data. São mais de 20 anos de investimentos em projetos sociais na cidade.

Em 14 de junho, Fabio Costa, Analista de Relações Comunitárias e Comunicação, Glauce Placchi e Ronaldo Gomes, membros da Equipe Líder de Relações Institucionais (ELRI) da Alcoa Poços de Caldas, estiveram representando o Instituto no município, para participar da formatura da segunda turma do Projeto Minha Escola na TV, na Fundação Educativa Andradense, e fizeram a entrega da placa do Projeto Construindo Pontes, na Escola Municipal Jocelém José de Andrade, no bairro do Óleo, uma parceria com a Prefeitura Municipal de Andradas.

A relação com Poços de Caldas não é diferente no dia 16 de junho, foi realizada a aula inaugural do Projeto Gepeto, promovido pela Incubadora Social da cidade.

Projeto Construindo Pontes, Andradas

A entrega da placa e finalização do projeto “Construindo Pontes” foi realizado na Escola Municipal José Jocelém de Andrade, no bairro do Óleo, zona rural de Andradas. O projeto contou com recursos do edital de 2020 do Programa de Apoio a Projetos Locais do Instituto Alcoa e teve como objetivo melhorar a estrutura do colégio, como área de alimentação, cozinha, secretaria e lazer. A iniciativa, também ofereceu capacitação gratuita aos moradores, em parceria com o Sebrae, além de instalação de internet aberta para todos.

Para Juliana da Silva, moradora do bairro, o trabalho atendeu às necessidades da comunidade, já que foi possível realizar melhorias como refeitório, parquinho para as crianças, computadores, curso de informática e acesso à internet. “Esse projeto fez a diferença na vida de muitas pessoas aqui da comunidade e ficará para sempre gravado na memória de todos”, destacou.

Regina Cavacini de Lima, Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Andradas e também membro do Conselho Consultivo de Relações Comunitárias da Alcoa, agradeceu a parceria com a empresa. “Poder contar com esses recursos foi fundamental para o desenvolvimento deste projeto, que contribuiu muito para o desenvolvimento dos alunos e comunidade”, concluiu.

Projeto Minha Escola

na TV, Andradas

Também com investimento do Instituto Alcoa, Edital de 2022, o projeto “Minha Escola na TV” segue fortalecendo a comunicação de crianças e jovens, incentivando a produção audiovisual, o gosto pelas artes e o engajamento social com trabalhos sobre suas realidades, sustentabilidade e melhorias para a comunidade.

A formatura – que aconteceu na sede da Fundação Educativa Andradense (ANTV – TV Andradas), desenvolvedora do projeto – contou com a presença de 12 alunos da Escola Estadual Daniel Ribeiro Moggi, que receberam os diplomas ao lado de familiares e representantes da Fundação e da Alcoa

“Criar senso de responsabilidade nos jovens faz toda a diferença, pois eles levam para a casa e para a vida o que aprendem, tornando-se multiplicadores de boas práticas e informações. Isso só é possível por meio do apoio que o Instituto Alcoa nos oferece”, disse Luiz Barbon, diretor presidente da Fundação Educativa Andradense.

Projeto Gepeto,

Poços de Caldas

Finalizando a semana de acompanhamento dos projetos do Programa de Apoio a Projetos Locais do Instituto Alcoa, a aula inaugural do “Projeto Gepeto” reuniu as quatro primeiras turmas, todos e todas receberam informações sobre as regras para participação e de segurança e tiveram acesso ao cronograma do curso.

O Projeto é idealizado pela Incubadora Social de Poços e tem como objetivo capacitar os participantes para criação e confecção de brinquedos pedagógicos a partir da marcenaria artesanal, visando fontes alternativas de inclusão produtiva. Ao final de cada turma, uma coleção de produtos será lançada e comercializada, e a renda obtida será revertida de forma integral a quem os produziu.

De acordo com Patrícia de Ávila, técnica de referência da Incubadora Social, o apoio do Instituto Alcoa é fundamental para o desenvolvimento do projeto. “Temos o intuito de ampliar as ações já realizadas; de aperfeiçoar as peças produzidas e escalar nossa produção e, consequentemente, a renda das pessoas que participam. Isso só será possível com os recursos do Instituto Alcoa”, disse.

Sobre a Alcoa

Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade é hoje o polo tecnológico da companhia, com foco em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio. Focada na produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a companhia destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo Eco Source. Não por acaso em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco. A tecnologia aplicada neste equipamento é referência para a indústria do alumínio internacionalmente, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.