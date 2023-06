Resgate em altura: Militares salvam vítima de queda em prédio em Poços

Poços de Caldas, MG – Nesta segunda-feira (26), no Bairro Monte Verde, uma ocorrência de salvamento em altura mobilizou os militares. O chamado envolvia uma vítima que havia caído de uma laje em um prédio em fase de construção. O senhor, de idade não informada, estava trabalhando como pedreiro na obra quando sofreu o acidente. No momento da queda, ele encontrava-se no 3º andar, sendo que a escada de acesso ao pavimento ainda não havia sido construída. Após uma rápida avaliação, os militares constataram que a vítima estava consciente e orientada, porém sentindo fortes dores na coluna, havendo suspeita de lesão na coluna cervical.

Para garantir a segurança e o cuidado adequado ao resgatar o pedreiro, os militares imobilizaram-no em uma maca tipo envelope. Em seguida, utilizaram uma técnica de tirolesa específica para salvamento em altura, permitindo que o paciente fosse descendido em segurança até o nível da rua. Todo o procedimento foi realizado com cautela e precisão, priorizando a integridade física da vítima.

Após a descida bem-sucedida, a vítima foi rapidamente colocada no interior de uma unidade de resgate e encaminhada ao Hospital Santa Casa de Poços de Caldas. Lá, ele receberia avaliação e tratamento médico adequados para suas lesões, com o objetivo de garantir sua recuperação.