Servidores da Central de Marcação da secretaria de saúde passam por capacitação

Poços de Caldas, MG – Anteontem (26), foi realizada pelo psicólogo Cristiano Andrade mais uma capacitação com o tema “Gestão do tempo durante o período de trabalho” para os servidores da Central de Marcação da secretaria de Saúde.

A ideia foi levar técnicas e orientações pra que todos os trabalhadores do atendimento possam fazer um melhor e maior uso no seu período de trabalho.

O psicólogo, Cristiano Andrade falou sobre a proposta destas capacitações. “Nossa proposta é muito mais que realizar treinamento técnico profissional, o que queremos é desenvolver pessoas. Por isso considero relevante esta formação, já que afetará tanto os trabalhadores que dela participam, quanto à comunidade que por eles é atendida. Esses momentos têm sido muito bem-aceito, a equipe tem dado bom resultado”.

Durante o encontro foi abordado a questão da boa comunicação para que não se tenha ruído nas informações; a priorização do que é realmente necessário; hierarquia de necessidades e cuidado com a perda no processo de trabalho, ou seja, fazer um trabalho bem-feito para que não seja necessário refazê-lo.

Além destas orientações foi realizada também uma dinâmica prática com os participantes, chamada “O problema não é meu”, onde cada um jogava para o outro uma bola, como se fosse um problema e a pessoa tinha que devolver para o outro. Tendo como moral que o problema não é nem de um nem de outro, é de todos.

Esse é um ciclo de capacitação, o próximo encontro será no próximo mês e para finalizar o ciclo de formação, mais um encontro está marcado para agosto.