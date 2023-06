Unimed Poços de Caldas inaugura Estação Unimed para promoção da saúde

Poços de Caldas, MG – No último sábado (24), a Unimed Poços de Caldas deu um passo importante em direção à promoção da saúde e do bem-estar da comunidade com a inauguração da Estação Unimed. Localizada no início da Avenida João Pinheiro, o espaço foi projetado para a prática de atividades físicas, visando incentivar a adoção de hábitos saudáveis.

Alinhada à campanha nacional “Mude 1 Hábito”, a Unimed Poços reforça a importância de pequenas mudanças diárias, que podem resultar em benefícios significativos para a saúde. Durante toda a manhã, a equipe multidisciplinar da cooperativa esteve realizando aferição de pressão, orientando sobre as práticas esportivas e incentivando a atividade física, através da Bike Suco.

Além dos diretores da cooperativa de saúde, o prefeito Sérgio Azevedo também esteve presente, junto a autoridades políticas do município. “Através da lei municipal, fizemos um termo de cooperação entre a prefeitura e iniciativa privada, onde as empresas interessadas apresentaram os projetos e a Unimed foi a vencedora do chamamento público, após a avaliação de uma comissão” explica Anderson Santos, secretário adjunto de Serviços Públicos.

A Estação Unimed se tornará um ponto de encontro semanal para aqueles que desejam se engajar em atividades físicas, contando com a presença de um educador físico todos os sábados e um evento especial por mês, oferecendo uma programação diversificada para os participantes. “A Estação Unimed é mais um passo significativo no nosso compromisso em promover a saúde. Acreditamos que pequenas mudanças de hábito podem ter um grande impacto na qualidade de vida das pessoas. Este novo espaço fornecerá à população um ambiente adequado para a prática de exercícios físicos, contribuindo para uma vida mais ativa e saudável” celebra Odilon Trefiglio Neto, presidente da Unimed Poços.

MUDE1HÁBITO

Mudanças são compromissos individuais, mas pequenas atitudes podem fazer a diferença. Para isso, reforçamos um antigo convite: Mude1Hábito. Mas sem cobranças nem metas inatingíveis. Este Movimento Nacional da Unimed promove o cuidado com a saúde, incentivando práticas saudáveis para que as pessoas possam viver mais e melhor. Comece devagar, aos poucos. Quando mudamos um hábito, colhemos benefícios pra toda a vida.

Sobre a Unimed Poços de Caldas

Fundada em 1991, a Unimed Poços é uma cooperativa de saúde com mais de 265 médicos cooperados e cerca de 650 colaboradores. A Unimed Poços está presente em outras cinco cidades: Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Caldas e Campestre. Com hospital próprio, certificado pela ONA (Organização Nacional de Acreditação) – Nível 3, farmácia e extensa rede de serviços credenciados (laboratórios, hospitais e clínicas), atende mais de 50 mil beneficiários.