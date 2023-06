20 novos leitos e novo Raio-x 24 horas foram inaugurados no Hospital da Zona Leste

Poços de Caldas,MG – Novos leitos de internação para apoio da Unidade de Pronto Atendimento – UPA e um novo Raio-X 24 horas foram inaugurados no Hospital Gilberto de Matos (Hospital da Zona Leste) na manhã desta terça-feira (27).

A solenidade contou com a presença do prefeito Sérgio Azevedo, do secretário de Saúde Thiago Mariano, do secretário Adjunto Carlos Almeida, do secretário de Obras José Benedito Damião, da Diretora Técnica do Hospital da Zona leste Luciene Ferreira Luiz e da vereadora Regina Cioffi (PP) representando o legislativo.

O prefeito, Sérgio Azevedo destacou a importância do trabalho realizado pelos servidores. “Tive que inovar e buscar em outras secretarias, pessoas que viessem com bastante gás pra ajudar e o Thiago Mariano e o Carlos Almeida não fugiram desse desafio. O ex-secretário de saúde Dr. Carlos Mosconi tem uma participação grande, porque durante sua gestão foi realizada a troca de todo o telhado da Zona Leste. Gostaria de enaltecer o trabalho realizado pelos servidores, pois não adianta ter uma estrutura física se não tivermos uma boa equipe de servidores. Os servidores têm que estar motivados. A população e a equipe precisa entrar nesses quartos, ver a qualidade do hospital e ficar orgulhoso. Vamos avançar com os procedimentos do Fila Zero. A intenção é que a saúde de Poços de seja um exemplo pro Brasil.”

O local já está disponibilizando Raio-x 24 horas com um aparelho novo, para atender os pacientes com encaminhamento médico mediante agendamento e também os pacientes que ficarão internados no local.

Os 20 novos leitos também já estão em funcionamento para dar assistência aos pacientes que necessitem de internação na UPA.

Durante a cerimônia, o secretário de Saúde, Thiago Mariano destacou que o hospital realizará cerca de 300 cirurgias por mês. “Dando continuidade ao trabalho realizado pelo Dr. Carlos Mosconi e pela Rosilene Faria que estavam à frente da secretaria de saúde, foi possível realizar essa melhoria no Hospital da Zona Leste. Agradeço muito ao secretário e o secretário adjunto de obras que não mediram esforços para colocar o hospital em funcionamento. Quero agradecer a todos os profissionais que tem trabalhado incansavelmente para atender a população. O próximo passo será a reforma geral do hospital, e também a realização de 300 cirurgias por mês no hospital, o que dará mais agilidade ao Programa Fila Zero.”

O secretário de Obras, José Benedito Damião falou sobre o papel da secretaria nesta reforma. “A secretaria de obras se envolveu e deu esse suporte a secretaria de saúde vendo a necessidade urgência. Dessa forma, realizou a reforma rápida troca de piso, pintura, elétrica e hidráulica. Outras ações vão acontecer de porte grande no qual vamos se inteirar e se unir para que aconteça.”

O Hospital já possuí centro cirúrgico para pequenas cirurgias e atendimentos de diversas especialidades, como fisioterapia e urologia.

Participaram também o vice-prefeito Júlio César de Freitas, do vereador Wellington Paulista (União Brasil), do vereador Kléber Silva (rede); secretários municipais e servidores da secretaria de Saúde.

O Hospital da Zona Leste já passou também por uma reforma completa do telhado, que era uma demanda antiga da população. O serviço foi realizado pela secretaria de obras, através de empresa terceirizada e incluiu troca do telhado com substituição de pilares e ferragens, retirada das telhas antigas e montagem da estrutura metálica para colocação do novo telhado.

O prédio também passará por uma reforma completa, mantendo a estrutura original mas com adequações para levar um ambiente mais acolhedor e humanizado à população.