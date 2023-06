Secretaria de Turismo realiza arraiá no Balneário Dr. Mário Mourão

Poços de Caldas, MG – A Prefeitura de Poços de Caldas através da secretaria de Turismo, realizou nesta terça-feira (27), um Arraiá no entorno do Balneário Dr Mário Mourão, localizado no centro de Poços de Caldas, em parceria com o Grupo Superação que faz parte do projeto Bem – Estar do Balneário e com o Grupo Taí Chi da Coopoços.

Cerca de 50 pessoas participaram do evento e foram recebidos com uma decoração típica de festa junina, com quadrilha e música com os artistas, Pedro Ronchini e Wanderson Lima. As pessoas puderam se envolver em atividades interativas, como brincadeiras e dança.

A diretora de Serviços Termais, Rosilene Faria, ressalta que o Balneário abraçou a oportunidade de promover a saúde de uma forma lúdica e descontraída, utilizando a temática das festas juninas para transmitir informações importantes à população. “A equipe do Balneário se orgulha em planejar um evento que proporcione entretenimento, mas também conhecimentos valiosos sobre cuidados com a saúde que proporcionamos no espaço deixando a vida de todos mais leve e alegre.”

O projeto “Bem Estar” do Balneário Dr. Mário Mourão tem como principal objetivo incentivar a população local e também turistas, em utilizarem os recursos hídricos da cidade através de banhos termais e também propagar práticas de bem-estar através da prestação de serviços de massagem e estética facial e corporal no Balneário Dr. Mário Mourão, foi implantado em Poços de Caldas em julho de 2021 pela Prefeitura, por meio da coordenação do espaço.

O secretário de Turismo, Israel Pereira afirma que a secretaria de Turismo busca desenvolver atividades para todos. “Toda a programação é pensada para um ambiente descontraído e familiar, onde as pessoas aprenderam sobre saúde enquanto se divertem. Uma interação entre os profissionais e os participantes fortaleceu os vínculos e a confiança na equipe, mostrando que a saúde pode ser demonstrada de maneira alegre e acolhedora.”