Clube de Judô de Poços de Caldas é campeão da terceira etapa do Circuito Sul Mineiro

Poços de Caldas, MG – No último domingo (25), a cidade de Santo Antônio do Jardim-SP sediou a 3ª etapa do circuito Sul Mineiro de Judô. O evento foi organizado pela Liga Sul Mineira de Judô e contou com a participação de 13 agremiações e aproximadamente 325 atletas. Representando Poços de Caldas, o Clube de Judô de Poços de Caldas brilhou, com 69 atletas sob a orientação do técnico mestre sensei Matsuo, além dos núcleos Juca Cobra e Projeto Poços Ativa.

O Clube de Judô de Poços de Caldas sagrou-se campeão do evento, conquistando um total de 55 medalhas, sendo 32 de ouro, 18 de prata e 6 de bronze. O segundo lugar ficou para a cidade anfitriã Santo Antônio do Jardim-SP, com o sensei Christian van Bellen, enquanto o terceiro lugar foi conquistado pela Academia JITA Kyoei, sob a orientação do sensei Mulla Nasrudin.

O mestre sensei Matsuo e os atletas do Clube de Judô de Poços de Caldas, juntamente com os demais núcleos, foram fundamentais para a consagração da equipe como campeã. Também merecem destaque o trabalho dos senseis Guilherme Giusti, do Projeto Juca Cobra, e Esteferson Rodrigo, do núcleo Alcoa/Ceasa do Projeto Poços Ativa, além do apoio de Anderson Carvalho, coordenador do Projeto Judô Caminho Suave, e do Hotel Thermas Resort Poços de Caldas.

A Secretaria de Esportes e Lazer de Poços de Caldas, representada pelo Sr. Secretário de Esportes Fernando Henrique dos Santos, ofereceu apoio ao transporte dos atletas para o evento, demonstrando o compromisso com o esporte na cidade. O reconhecimento também é estendido aos demais senseis, pais, amigos e colaboradores envolvidos no sucesso da equipe.

“Também gostaríamos de agradecer ao jornal Mantiqueira, pela ampla divulgação de todo o trabalho realizado no Clube de Judô e pelo apoio ao esporte em geral em Poços de Caldas. O reconhecimento à dedicação e ao importante trabalho do sensei Guilherme Giusti no Projeto Juca Cobra, localizado na zona sul e conhecido como berço de campeões, é merecido. Destacamos a influência positiva do sensei Guilherme Giusti na formação de talentos como os senseis Marcos Antonio Inacio, Davi Silva, Matheus Jacon e muitos outros. É notável que o trabalho desenvolvido está novamente em ascensão, com uma nova safra de atletas surgindo e trazendo bons resultados tanto na Federação Mineira de Judô quanto na Liga Sul Mineira de Judô. Parabéns a todos os envolvidos por seu empenho e dedicação contínuos”, disse Anderson Carvalho.