Inverno exige cuidados especiais com a pele do rosto e do corpo, alerta dermatoligista

São Paulo, SP – Durante o inverno, é importante ajustar a rotina de cuidados com a pele para protegê-la dos efeitos adversos do clima frio e seco. Tanto a pele do rosto como a do corpo estão sujeitos a ressecamento maior durante a estação.

Nessa época do ano, há uma oportunidade favorável para a realização de diversos tratamentos dermatológicos. Como a exposição ao sol é reduzida nessa estação, procedimentos como peelings, tratamentos a laser e depilação a laser apresentam maior segurança e eficácia.

Não deixe que o clima frio e seco do inverno prejudique a saúde e a beleza da sua pele. Ao ajustar sua rotina de cuidados, mantendo-a hidratada, protegida e bem nutrida, você pode desfrutar de uma pele saudável durante toda a estação.

Pensando nisso, o Dr. José Fraga Filho – dermatologista, membro Titular da Sociedade brasileira de dermatologia e Diretor Clínico da Dermagynus – , separou algumas dicas para cuidar da pele nesse período de frio:

Hidratação: durante o inverno, o ar frio resulta em uma redução na transpiração, o que pode levar ao ressecamento da pele. Portanto, é essencial manter uma hidratação adequada. Opte por um hidratante facial que contenha ingredientes como ceramidas, ácido hialurônico e glicerina, pois eles ajudam a reter a umidade na pele. É importante ressaltar que, nessa época do ano, é comum que as pessoas diminuam a ingestão de líquidos, o que é um equívoco. A ingestão adequada de água é crucial não apenas para manter a pele hidratada, mas também para todo o nosso organismo, que tende a ficar mais debilitado durante o inverno.

Protetor solar: embora o sol possa parecer menos intenso no inverno, ainda é importante aplicar protetor solar diariamente. A radiação UV pode causar danos à pele, mesmo em dias nublados. Opte por um protetor solar de amplo espectro com FPS 30 ou superior, adequado ao seu tipo de pele. Os protetores com cor ou base são especialmente indicados para uma proteção adicional.

Banhos mornos: banhos quentes podem ser tentadores no inverno, mas a água quente pode ressecar ainda mais a pele pois retira o manto lipídico que a protege, propiciando a quebra de barreira natural e posterior dermatites e infecções. Opte por banhos mornos e evite usar sabonetes agressivos, que podem retirar a hidratação natural da pele.

Esfoliação suave: faça esfoliações suaves para remover as células mortas da pele, permitindo que os produtos de cuidados penetrem melhor. Use esfoliantes suaves e evite esfregar vigorosamente, pois isso pode irritar a pele sensível.

Proteção labial: os lábios são especialmente vulneráveis ao ressecamento no inverno. Utilize um protetor labial hidratante e aplique-o regularmente para evitar rachaduras e descamação.

Umidificador de ar: O aquecimento interno pode deixar o ar seco, afetando a hidratação da pele. Considere usar um umidificador para adicionar umidade ao ambiente, ajudando a manter a pele mais confortável.