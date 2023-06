Master da Caldense foi até Mogi Mirim para mais um confronto contra a equipe local

Poços de Caldas, MG – O departamento de futebol master da Associação Atlética Caldense viajou no último sábado (24) para a cidade de Mogi Mirim, no estado de São Paulo, para disputar mais uma partida em 2023 contra a equipe paulista. Desta vez, o confronto foi realizado no Estádio do Tucura.

O último embate entre os dois times foi realizado no dia 18 do mês de março, no CT Ninho dos Periquitos, e foi marcado pela goleada de 4 a 0 da Veterana em cima dos adversários, com gols de Tiago Granato, Juninho, Claudinho e Carlinhos. Porém, no último final de semana a vitória não veio para a Caldense, e ficou com a equipe da casa pelo placar mínimo de 1 a 0. Luciano Bridi foi o autor do único gol do jogo.

Depois da partida os jogadores realizaram uma confraternização no local, o que já é costume em todos os jogos realizados pelo departamento de futebol Master. Com o resultado final da partida e a vitória do Mogi Mirim, a Caldense sofreu apenas a sua primeira derrota no ano.