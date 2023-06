População do Brasil passa de 203 milhões, mostra Censo do IBGE de 2022

Brasília, DF – O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quarta-feira (28) os primeiros resultados do Censo Demográfico 2022, revelando dados importantes sobre a população do Brasil. De acordo com esses dados, o país alcançou a marca de 203.062.512 habitantes, representando um aumento de 12,3 milhões de pessoas em relação ao último censo realizado em 2010.

A diferença observada, de 6,5%, indica que o crescimento médio da população nos últimos anos foi de 0,52%, o menor registrado no país desde o primeiro censo realizado em 1872. Esses números apontam para uma desaceleração significativa do crescimento populacional no Brasil.

Os dados divulgados pelo IBGE têm como data de referência o dia 31 de julho de 2022. Eles fornecem um panorama abrangente dos totais populacionais e domiciliares do país, em diferentes níveis geográficos e recortes diversos. Além disso, são apresentados diversos indicadores derivados dessas informações, tais como a média de moradores por domicílio, a densidade demográfica e a taxa de crescimento anual da população.

Essas informações são cruciais para compreendermos a dinâmica demográfica do Brasil e podem auxiliar na formulação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento social, econômico e urbano do país. Com base nos resultados do Censo 2022, é possível obter uma visão mais precisa e atualizada da distribuição populacional, identificar tendências e desafios demográficos, além de orientar o planejamento de infraestrutura, saúde, educação e outros setores essenciais.

O Censo Demográfico é uma ferramenta fundamental para a compreensão e análise da sociedade brasileira, fornecendo informações imprescindíveis para a construção de um país mais justo e igualitário. O trabalho realizado pelo IBGE na coleta e análise desses dados é de extrema importância para embasar decisões governamentais, bem como para pesquisadores, acadêmicos e a sociedade em geral, contribuindo para uma melhor compreensão do Brasil e suas transformações ao longo do tempo.