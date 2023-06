Censo 2022 indica Poços de Caldas com uma população de 163.742 habitantes

Poços de Caldas, MG – O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou hoje, 28, o censo com os dados da população dos municípios brasileiros, com base nos dados coletados no Censo Demográfico 2022. De acordo com o levantamento, a cidade de Poços de Caldas, possui atualmente 163.742 habitantes. Em 2021 o IBGE indicava uma estimativa de 169.838 pessoas.

Com esse número, Poços de Caldas mantém sua posição como a maior cidade da região do Sul de Minas. A prévia dos dados do IBGE revela que a cidade de Pouso Alegre ocupa o segundo lugar, com uma população de 152.212 habitantes, enquanto Varginha fica em terceiro lugar, com 136.467 habitantes.

Os dados do Censo também revelam que a população do Brasil é de 203.062.512, um aumento de 6,45% em relação ao Censo de 2010. No estado de Minas Gerais, a população é de 20.538.718, o que representa um aumento de 4,8% quando comparado ao Censo anterior.

No ranking de população dos municípios, Poços de Caldas está: na 15ª colocação no estado; na 90ª colocação na região Sudeste; e na 183ª colocação no Brasil.

A pesquisa do IBGE também aponta que a cidade em Poços de Caldas tem uma densidade demográfica de 299,37 habitantes por km² e uma média de 2,59 moradores por residência.

Fonte: Censo 2022 – IBGE