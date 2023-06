Técnico e atletas do CIDEP participam de treinamentos da seleção brasileira de Goalball

Poços de Caldas, MG – Durante a última semana, de 20 a 27 de junho, ocorreu em São Paulo/SP o V Campo de Treinamento de Base de Goalball, realizado no Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro. Nessa importante etapa de preparação, destacou-se a participação de atletas e do técnico do CIDEP, representando Poços de Caldas e o estado de Minas Gerais.

Essa iniciativa de treinamentos voltados para atletas com deficiência é fruto do Projeto Superar Limites, que conta com o incentivo do Donato Hospital de Olhos, o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, e integra o Programa Estadual de Fomento ao Paradesporto desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE). Além disso, a Associação Assistência aos Deficientes Visuais de Poços de Caldas (AADV-PC) oferece apoio institucional ao projeto.

Os atletas do CIDEP que participaram da fase de treinamentos da seleção brasileira de Goalball de Base foram Bryan Robert Rosa Rodrigues, nascido em 25/08/2008, na posição de Ala Direito; Luiz Guilherme de Oliveira, nascido em 10/03/2004, na posição de Ala Esquerdo; e Leonardo Henrique Cândido Avelino, nascido em 12/05/2006, também na posição de Ala Esquerdo. Além dos atletas, o técnico Leonardo Rodriguez de Souza esteve presente, atuando como auxiliar técnico.

A participação desses representantes do CIDEP em um evento de tamanha relevância no cenário do Goalball reforça o compromisso e a dedicação da equipe em desenvolver talentos e promover a inclusão por meio do esporte. O Goalball, esporte criado especialmente para pessoas com deficiência visual, tem ganhado destaque no país e se tornou uma ferramenta poderosa de inclusão e superação.

Professor Leonardo Souza comemora convocação de atletas edestaca trabalho transformador do esporte em Poços de Caldas

Poços de Caldas, MG – O professor Leonardo Souza expressou sua imensa felicidade ao ter sido convocado para fazer parte da fase de treinamento da seleção brasileira de base de Goalball, juntamente com três atletas da equipe de base do Cidep de Goalball. Ele ressaltou que essa convocação é um reconhecimento do trabalho de excelência desenvolvido em Poços de Caldas, que está sendo reconhecido nacionalmente.

“Estou muito feliz de ter sido convocado para fazer parte dessa fase de treinamento da seleção brasileira de base de Goalball. Junto comigo, trago também três atletas da equipe de base. Isso mostra que o trabalho desenvolvido em Poços de Caldas é de excelência e está sendo reconhecido nacionalmente. Isso nos dá ainda mais entusiasmo para continuar oferecendo às pessoas a oportunidade através do esporte”, declarou o professor Leonardo.

Ele ressaltou que o esporte vai além de uma prática corriqueira para os jovens atletas, pois proporciona a eles a possibilidade de serem protagonistas e representantes em suas modalidades esportivas. A convocação dos três atletas para a seleção brasileira é um momento de grande importância para o município, pois demonstra que o trabalho desenvolvido ao longo de mais de quinze anos em Poços de Caldas está rendendo frutos.

“Ter três atletas representando o nosso município e o nosso país na seleção brasileira é muito bom. Isso mostra que o trabalho desenvolvido há mais de quinze anos em Poços de Caldas está totalmente alinhado com nosso objetivo, que é oferecer oportunidades através do esporte e transformar a vida dessas pessoas”, ressaltou o professor Leonardo.

O trabalho desenvolvido em Poços de Caldas tem como foco não apenas a prática esportiva, mas também o desenvolvimento pessoal dos atletas, proporcionando-lhes a chance de se tornarem protagonistas em suas vidas. O esporte é visto como uma poderosa ferramenta de transformação, capaz de moldar o caráter, promover a inclusão social e estimular o espírito de representatividade.

Luiz Guilherme

Luiz Guilherme compartilhou sua experiência durante a fase de treinamentos e expressou sua gratidão pela equipe técnica do Cidep e pelos professores que o apoiaram ao longo de sua jornada esportiva.

Luiz Guilherme destacou que essa fase de treinamentos foi extremamente positiva para ele, pois teve a oportunidade de adquirir diversas experiências e aprimorar suas habilidades. Ele ressaltou o quão importante foi o apoio da equipe técnica, bem como dos professores que sempre acreditaram nele.

“Essa fase pra mim foi muito boa porque eu peguei várias experiências com os meninos. Eu tenho certeza que eu evoluí bastante”, afirmou Luiz Guilherme. Ele expressou sua profunda gratidão aos professores do Cidep que nunca desistiram dele, reconhecendo o papel fundamental que desempenharam em seu desenvolvimento esportivo.

Bryan Robert

Bryan Robert destacou sua imensa gratidão ao ser convocado para representar a Seleção Brasileira e também participar do Mundial da modalidade. Em seu depoimento, expressou sua felicidade e agradecimento aos responsáveis pela convocação. “Meu nome é Bryan Robert e eu sou jogador de Goalball. Fui convocado pela Seleção Brasileira e também para participar do Mundial. Estou extremamente agradecido aos convocadores, é uma oportunidade incrível para mim. Muito obrigado! Estou muito feliz por participar”, declarou Bryan.

Leonardo

Leonardo compartilhou sua alegria ao ser convocado e expressou sua satisfação com as melhorias que obteve em seu desempenho técnico. Em seu depoimento, ele demonstrou entusiasmo para futuras convocações. “Meu nome é Leonardo e sou um atleta de Goalball. Fiquei muito feliz pela convocação e tive melhoras no desempenho, nos aspectos técnicos. Fiquei muito feliz também para a próxima convocação”, disse Leonardo.